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حوادث

موعد النطق بالحكم على المتهمين في قضية منتجع الشيطان

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

حجزت محكمة جنح مركز امبابة محاكمة 7 متهمين في قضية "منتجع الشيطان"، لاتهامهم بإقامة حفل داخل فيلا بمنطقة وردان في مدينة منشأة القناطر بالجيزة، تضمن ممارسة الفجور بين عشرات الشباب وتناول الخمور وتعاطي المواد المخدرة، لجلسة 15 يوليو الجاري للحكم. 

 

كانت النيابة العامة  أحالت 7 متهمين إلى محكمة الجنح  هم: مالك الفيلا، وصهره، وسمسار، ومؤجر الفيلا، ومقاولان، والمتهم السابع شاب شارك في حفلة الفجور.

 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم “م.س” ارتكب الواقعة بالتعاون مع المتهم “س.ف” في تسهيل استئجار الفيلا لإقامة حفل لممارسة الفجور والرذيلة، وهو ما كشفت عنه التحقيقات.

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى السادس ساعدوا وعاونوا وسهلوا ممارسة الفجور مع علمهم بذلك، كما هو مبين بالتحقيقات، وأن المتهمين من الأول إلى الرابع وفروا منزل المتهم الأول كمكان لممارسة أعمال الفجور (ممارسة الشذوذ) مع علمهم بذلك، كما هو مبين بالتحقيقات.

أما المتهم السابع فقد اتهمته النيابة العامة باعتياده على ممارسة الفجور مع الذكور دون تمييز بتحريضهم على ذلك، وأرفقت النيابة نسخة من محتويات هاتف المتهم السابع والتي تضمنت مقاطع فيديو مخلة بالآداب وصورًا فاضحة له وهو يرتدي ملابس نسائية وأحاديث مخلة بالآداب بينه وبين أصدقائه الذكور، ما يؤكد صحة التهمة الموجهة إليه.

وبفحص هاتف المحمول المتهم السابع أقر بحيازته له، وبفحص الهاتف والدخول على تطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب” تبين وجود محادثات بين المتهم وشخص يدعى (أحمد)، دارت تلك المحادثة حول عبارات وتلميحات وإيحاءات لممارسة الفجور والفجور، كما تبين من خلال الفحص وجود محادثة أخرى بين المتهم وشخص يدعى (حبيبي).

وتدور هذه المحادثة أيضًا حول الإيحاءات غير أخلاقية، وتم إرفاق صورة بالتحقيقات بعد مراجعتها، وبالاطلاع على ملف الصور اتضح وجود العديد من الصور للمتهمين في أوضاع مخلة مع أشخاص آخرين، بالإضافة إلى صور تم التقاطها بنفس الهاتف قيد الفحص للمتهمين بملابس حريمي مثيرة، وهم يمارسون أوضاعًا مثيرة، كما وجدت صورًا لأشخاص عراة، وهذا ما اتضح  من خلال فحص الملف.

وبالاطلاع على ملف المذكرات تبين وجود مذكرات مكتوبة كثيرة، وكلها عن ممارسة المتهم للرذيلة والفجور، وتم الإطلاع عليها وإرفاق صورة منها مع التحقيقات.

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محكمة جنح مركز امبابة إمبابة منتجع الشيطان مدينة منشأة القناطر منشأة القناطر

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