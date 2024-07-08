تحرير 41 ألف مخالفة مرورية متنوعة على الطرق خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات، التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن ضبط 41 ألفا و319 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 17 ألفا و59 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و2129 مخالفة سير بدون تراخيص، و11 مخالفة موقف عشوائي، و2002 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و5 مخالفات لشروط التراخيص و21 مخالفة دراجة نارية.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع.

وعلى جانب آخر، شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها أسفرت عن ضبط 14 ألفا و110 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1700 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 11 ألفا و905 قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

كما أسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط 399 قضية في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي، فيما أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 106 قضايا متنوعة.