اندلاع حريق هائل داخل عقار مكون من 5 طوابق بجوار نجدة أكتوبر
نشب حريق هائل داخل عقار مكون من 5 طوابق بمحيط نقطة شرطة نجدة مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، وهرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.
حريق عقار أكتوبر
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 5 طوابق بمحيط نقطة شرطة نجدة مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وسط ظهور كثافات مرورية على الطريق.
ويتولى رجال المرور تنظيم حركة السيارات فيما يكافح رجال الإطفاء ألسنة اللهب، وتبين بالفحص الأولي أن الحريق نشب فى كافيه شهير ومعرض سيارات، وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد الى المجاورات وباقى أجزاء العقار.
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