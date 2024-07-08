ضبط 131 سلاحا ناريا و324 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 131 سلاحا ناريا و324 قضية مخدرات وتنفيذ 72 ألفا و296 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 131 سلاحا ناريا و324 قضية مخدرات

واستهدفت الحملة، التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - مواجهة أعمال البلطجة، ضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 117 متهما، بحوزتهم 131 سلاحا ناريا من بينها 7 بنادق آلية و11 بندقية خرطوش، و11 طبنجة و102 فرد محلي الصنع، و197 طلقة مختلفة الأعيرة و10 خزن متنوعة و212 قطعة سلاح أبيض.

وأسفرت الحملة في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 72 ألفا و296 حكما قضائيا متنوعا شملت 292 حكم جنايات، و"22 ألفا و857 حكم حبس جزئي"، و"4029 حكم حبس مستأنف"، و35 ألفا و481 حكم غرامة و9637 مخالفة.

وفي مجال ضبط قضايا ال مخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 324 قضية مخدرات، ضمت 359 متهما، ضُبط بحوزتهم نحو 31.1 كيلو جرام من مخدر البانجو، و151.9 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و16.9 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و9.6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، و2.2 كيلو جرام من مخدر الإستروكس، و2.4 كيلوجرام من مخدر الشابو و11.05 كيلو جرام من مخدر الأيس، و5.7 كيلو جرام من مخدر البودر و7261 قرصا مخدرا و1.5 كيلو جرام من مخدر الأفيون.

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 38 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 21 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 236 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 25 ألفا و45 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، عن فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

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