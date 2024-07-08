تفاصيل حريق ورش اللنشات السياحية فى الغردقة (فيديو وصور)

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحر الأحمر، في السيطرة على حريق هائل فى ورش اللنشات السياحية بمدينة الغردقة.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات البحر الأحمر بلاغًا يفيد بنشوب حريق في رش اللنشات السياحية المنطقة المجاورة لميناء الغردقة، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد إلى باقي المراكب والمعدات الموجودة في الورشة.

حريق بجوار ميناء الغردقة

وتقوم أجهزة الأمن بإجراء التحريات وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة وحصر الخسائر.



وكشف الفحص تبين أن الحريق أسفر عن احتراق مركبين كانا يخضعان لأعمال الصيانة، مما أدى إلى خسائر مادية كبيرة، فيما أصيب 3 أشخاص جراء الحريق، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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