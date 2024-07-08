الأمن يكشف ملابسات وفاة مجند شرطة تعرض لضربة شمس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة وفاة مجند شرطة إثر تعرضه لضربة شمس أثناء تواجده بالخدمة.

الأمن يكشف ملابسات وفاة مجند شرطة إثر تعرضه لضربة شمس

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص وفاة أحد أقاربه "مجند شرطة" حال تواجده بالخدمة نتيجة تعرضه لضربة شمس ولم يتم التدخل لعلاجه.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 2 يوليو توجه المجند إلى خدمته الساعة 8 صباحًا وعقب مرور حوالى ساعتين سقط مغشيًا عليه وإصابته بحالة تشنجات، وتم نقله لإحدى المستشفيات.

وتوقيع الكشف الطبى عليه فى حينه وتبين شعوره بحالة إعياء شديدة وفقدان للوعى إلا أنه توفى عقب ذلك، وباستدعاء والد المجند لم يتهم أحد بالتسبب فى وفاة نجله وتم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة.