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حوادث

ضبط 11 لصا لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة من بينها استراحة حكومية

متهم، فيتو
متهم، فيتو

تمكن  قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (السويس – بورسعيد – أسوان – البحيرة - الجيزة) من ضبط 11 لصا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها استراحة حكومية.

 

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وفى مديرية أمن السويس؛ تم ضبط 3 أشخاص – مقيمين بدائرتى قسمى "فيصل، الأربعين"؛ لقيامهم بالإستيلاء على مفتاح المنزل الخاص بأحد أصدقائهم كائن بدائرة قسم شرطة فيصل وسرقة مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" من داخل المنزل عقب التأكد من عدم تواجده وأسرته.. وأرشد أحدهم عن المبالغ المالية المستولى عليها.


وفى مديرية أمن بورسعيد؛ تم ضبط (كهربائى "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة بعض محتويات إستراحة خاصة بإحدى الجهات الحكومية بدائرة قسم شرطة المناخ.. وأرشد عن المسروقات بمحل سكنه.


وفى مديرية أمن أسوان؛ تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة إحدى المدارس كائنة بدائرة مركز شرطة نصر النوبة عن طريق تسلق سور المدرسة والإستيلاء على (مجموعة من الأدوات) وأرشد عن المسروقات المستولى عليها.

 

وفى مديرية أمن البحيرة؛ تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية - لهم معلومات جنائية)، بدائرة مركز شرطة إدكو، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة "السيارات" بأسلوب المغافلة، وبحوزتهم (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين" – فرد محلى وعدد من الطلقات – 3 هواتف محمولة – سيارة ملاكى ملك أحدهم) وإعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والسلاح النارى بقصد الإتجار.. كما أقروا بإرتكاب واقعة سرقة سيارة أجرة بدائرة مركز شرطة إدكو، وبإرشادهم أمكن ضبطها.


وفى مديرية أمن الجيزة؛ تم ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بسرقة أجزاء من غرفة تحكم كهرباء بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها لدى عميلتهما "سيئة النية" (تاجرة خردة – مقيمة بدائرة القسم" ضبطت والمسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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