قتيل ومصابان في مشاجرة بسبب خلافات على قطعة أرض بمدينة نصر
لقى عامل مصرعه وأصيب صاحب شركة ونجله فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات على قطعة أرض بمدينة نصر.
تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، و بالإنتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول مالك شركة شحن، نجله "مصابان بجروح قطعية متفرقة بالجسم"، مقيمان بدائرة القسم وطرف ثان: (عامل "توفى إثر إصابته بكسور"، زوجته، نجلهما "بحوزته سلاح أبيض") بسبب مشادة كلامية بينهما لخلافات حول قطعة أرض، وحال قيام الطرف الأول بمحاولة الانصراف مستقلًا سيارة قيادة نجله اصطدما بالمتوفى، فقام أحد أفراد الطرف الثانى بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام السلاح المضبوط بحوزته.. نتج عن ذلك إصابتهما.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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