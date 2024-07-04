أخبار مصر: قرارات نارية من وزير الإسكان الجديد، ماذا قال ساويرس عن هالة السعيد، ترامب يعلن انسحاب بايدن، قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2025

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

التشكيل الوزاري الجديد، مدبولي يعقد اليوم مؤتمرا صحفيا بالعاصمة الإدارية

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًّا، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أول تعليق من نجيب ساويرس على تعيين هالة السعيد مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على تعيين الدكتورة هالة السعيد، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية.

في فيديو مثير، ترامب يعلن انسحاب بايدن من سباق الرئاسة وينتقد خليفته

عبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن تقييم لاذع لأداء الرئيس جو بايدن، في المناظرة الرئاسية، التي جمعتهما، الأسبوع الماضي، واصفا إياه بأنه "كومة تتأرجح" وعلى وشك "الانسحاب من السباق".

أعلى درجات حرارة بالقاهرة، الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 4 يوليو 2024، مؤكدة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2-3) درجة على أغلب الأنحاء.

أول قرارات وزير الإسكان الجديد، حركة تنقلات كبرى بين رؤساء أجهزة المدن

أصدر المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أول قراراته بعد توليه حقيبة الإسكان، بحركة تغييرات وتنقلات جديدة بين رؤساء أجهزة المدن.

ملابس داكنة ولافتات سوداء، متظاهرون داعمون لغزة يحتلون سطح البرلمان الأسترالي (صور)

أظهرت لقطات تلفزيونية متظاهرين داعمين لغزة فوق سطح مبنى البرلمان الأسترالي في كانبيرا اليوم الخميس واتهموا إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

بعد حلف اليمين، هذه مواعيد وإجراءات عرض برنامج الحكومة على البرلمان

حددت اللائحة الداخلية لـمجلس النواب، كافة الإجراءات المنظمة لتشكيل الحكومة الجديدة ومواعيد عرض برنامجها على مجلس النواب والحصول على ثقة الأغلبية.

كاف يجري اليوم قرعة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025

أمم أفريقيا 2025، يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس 4 يوليو، قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

حرب شوارع، قوات أمن مركزي ودعم سريع للسيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الأمن المركزي والدعم السريع التابعة لمديرية أمن أسيوط منذ قليل للسيطرة على مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية بنى محمديات التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط لوقف إطلاق النار والقبض على طرفي المشاجرة والمتسببين في حالة الزعر بين المواطنين.

قضي الأمر، موقف الحكام الديمقراطيين من دعم بايدن في الانتخابات الرئاسية

تعهّد جميع حكّام الولايات الأمريكية الديمقراطيين خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن بـ"دعمه" في سعيه للبقاء في السباق الرئاسي والفوز بولاية ثانية بعد أدائه الكارثي في المناظرة أمام سلفه الجمهوري دونالد ترامب، بحسب ما أعلن اثنان منهم.

فنانة سورية شهيرة تثير الجدل بشأن مقبرتها: أصريت تكون مشمسة وتطل على دمشق (فيديو)

كشفت الفنانة السورية وفاء موصللي، الكثير من أسرار حياتها، واستعرضت أهم المحطات في حياتها العائلية والفنية، في لقاء ببرنامج "إنسان".

اليوم، الأهلي يسعى لتكرار انتصاره بالدوري على حساب الداخلية

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام الداخلية المقرر لها مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الممتاز.

انهيار عقار مكون من 5 طوابق بالمنوفية، والعناية الإلهية تنقذ السكان من الموت

شهد شارع البوسطة بمنطقة قبلي شبين الكوم في محافظة المنوفية، انهيار منزل مكون من 5 طوابق، وسادت حالة من الهلع بين سكان المنطقة، وتم إبلاغ الشرطة والحماية المدنية.

حماس: نتعامل بروح إيجابية وتبادلنا مع الوسطاء بعض الأفكار لوقف الحرب في غزة

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ حركة حماس، إن الحركة تعاملت بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية من أجل التوصل لاتفاق.

بتغريدة ومقطع فيديو لأداة الجريمة، أحلام ترد على اتهام أصالة بسرقة أحد ألحانها

بتغريدة ومقطع فيديو، وضعت الفنانة أحلام حدًا للجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية، وما تردد عن أزمة بينها وبين صديقتها أصالة، بسبب الألبوم الغنائي الذي صدر مؤخرًا للمطربة السورية.

بعد توليه المنصب، أول ظهور لمحافظ الشرقية الجديد في شوارع بلبيس والزقازيق (صور)

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الجديد بشكل مفاجئ شوارع مدينة بلبيس للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين والتعرف على متطلباتهم وتطلعاتهم خلال الفترة المقبلة وذلك عقب أدائه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وقبل وصوله لاستلام مهام عمله بديوان عام المحافظة.

الأهلي يحسم موقفه من السوبر ليج الإفريقي (فيديو)

كشفت الإعلامي أحمد شوبير، موقف النادي الأهلي بالمشاركة في مسابقة السوبر ليج الإفريقي خلال النسخة المقبلة.

متظاهرون داعمون لغزة ينهون اعتصاما في حرم أكبر جامعة بكندا

أزال مئات المحتجين الداعمين لغزة أمس الأربعاء خياما من منطقة عشبية يحيطها سياج في حرم أكبر جامعة في كندا حيث اعتصموا لشهرين، وذلك قبل حلول الموعد النهائي لتفكيك مخيم الاحتجاج.

أحمد حلمي يروي قصته مع الفقر: كنا بنجيب كيلو بطاطس نحمره نفطر بيه ونتسحر (فيديو)

قال الفنان أحمد حلمي: "أيام العزوبية والكحرتة كانت حلوة بس كانت صعبة خاصة في الأكل والغسيل والنظام لما كنت قاعد لوحدي".

شرط قاس من الأهلي لترك عبد المنعم وعاشور للمنتخب الأولمبي

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، أن النادي الأهلي وضع شرطًا قاسيا من أجل الموافقة على ترك ثنائي الفريق محمد عبد المنعم وإمام عاشور للانضمام لقائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

في أول تصريح صحفي له، محافظ بورسعيد الجديد يوجه رسالة إلى اللواء عادل الغضبان

أرسل اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد الجديد رسالة شكر وتقدير للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد السابق والذي حصل على لقب أفضل محافظ عربي، وذلك في أول تصريح صحفي صادر عن المحافظ الجديد.

أكلت الأخضر واليابس، حرائق مرعبة تجبر 13 ألف شخص على ترك منازلهم في كاليفورنيا (فيديو)

اندلع حريق غابات بشكل كبير في شمال كاليفورنيا بالولايات المتحدة ما أجبر ما لا يقل عن 13 ألف شخص على ترك منازلهم، مع توقعات بمزيد من موجات الحر الشديدة.

علي فاروق: تعرضت للظلم بسبب شركة إنتاج وربنا عوضني ومفيش راب بعد أحمد مكي (فيديو)

كشف المطرب علي فاروق عن تعرضه للظلم الفني بسبب إحدي شركات الإنتاج، مؤكدا أن ألبوم “مات الكلام” الذي حقق نجاحا كبيرا من إنتاجه الخاص.

بعد 12 عاما، كارفخال يفاجأ بمعلمته داخل معسكر إسبانيا في ألمانيا (فيديو)

شهد معسكر المنتخب الإسباني الذي يستعد لمواجهة ألمانيا صاحبة الأرض في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، لقطة إنسانية عاطفية، بطلها داني كارفخال، والذي التقى معلمته لأول مرة منذ 12 عامًا.