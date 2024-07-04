بعد توليه المنصب، أول ظهور لمحافظ الشرقية الجديد في شوارع بلبيس والزقازيق (صور)

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الجديد بشكل مفاجئ شوارع مدينة بلبيس للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين والتعرف على متطلباتهم وتطلعاتهم خلال الفترة المقبلة وذلك عقب أدائه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وقبل وصوله لاستلام مهام عمله بديوان عام المحافظة.

أول إجراء لمحافظ الشرقية الجديد عقب توليه منصبه

أكد محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل خطة المرور الميداني وأهمية التحام المسئول التنفيذي بالمواطنين والتعرف على مشكلاتهم على الطبيعة واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها في إطار الإمكانيات المتاحة.

بعد توليه المنصب،أول ظهور لمحافظ الشرقية الجديد في شوارع بلبيس والزقازيق، فيتو

توجه محافظ الشرقية لمدينة الزقازيق لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

بعد توليه المنصب،أول ظهور لمحافظ الشرقية الجديد في شوارع بلبيس والزقازيق، فيتو

الأشموني يشدد على متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية والمولات

كما حرص المحافظ علي متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية والمولات بدءا من الساعة العاشرة مساءً ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، ليشدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حيي أول وثان ومدير المتابعة الميدانية بالديوان العام باستمرار تكثيف المرور الدوري لرصد المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم على غير الملتزمين.

بعد توليه المنصب،أول ظهور لمحافظ الشرقية الجديد في شوارع بلبيس والزقازيق، فيتو

كما أصدر المحافظ توجيهاته بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين من الشوارع والميادين الرئيسية وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

بعد توليه المنصب،أول ظهور لمحافظ الشرقية الجديد في شوارع بلبيس والزقازيق، فيتو

محافظ الشرقية الجديد يصل مقر مكتبه بالديوان العام

اختتم المحافظ جولته بالوصول لمقر مكتبة بالديوان العام وكان في استقباله الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق وعدد من العاملين بالديوان العام.

بعد توليه المنصب،أول ظهور لمحافظ الشرقية الجديد في شوارع بلبيس والزقازيق، فيتو

بعد توليه المنصب،أول ظهور لمحافظ الشرقية الجديد في شوارع بلبيس والزقازيق، فيتو

محافظ الشرقية الجديد يصل مقر مكتبه بالديوان العام،فيتو

رافق المحافظ في الجولة الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز بلبيس وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق والعميد تامر مباشر مدير إدارة المرور ويسري راشد رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور ومحمد السيد مدير ادارة المتابعة الميدانية وسعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف ونواب رئيس مركز الزقازيق وحيي أول وثان.

محافظ الشرقية الجديد يصل مقر مكتبه بالديوان العام، فيتو