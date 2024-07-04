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رياضة

الأهلي يحسم موقفه من السوبر ليج الإفريقي (فيديو)

النادي الأهلي، فيتو
النادي الأهلي، فيتو

كشفت الإعلامي أحمد شوبير، موقف النادي الأهلي بالمشاركة في مسابقة السوبر ليج الإفريقي خلال النسخة المقبلة.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإقامة النسخة الثانية من مسابقة "السوبر ليج" الإفريقي للأندية، والذي يحمل رسميًّا اسم “مسابقة رابطة كرة القدم الإفريقية” (AFRICAN FOOTBALL LEAGUE) وذلك لموسم 2024 ـ 2025.

وقال الإعلامي أحمد شوبير نقلًا عن مصادر داخل النادي الأهلي، إن الفريق الأحمر سيشارك في النسخة المقبلة للدوري الإفريقي بشكل طبيعي.

وأضاف: "النسخة المقبلة من بطولة الدوري الإفريقي لن تقام في 2024 ستقام في 2025، وهذا وفق تقارير صحفية مغربية".

وتابع: "هذه البطولة كانت أحد أسباب أزمات الدوري المصري؛ لأن الاتحاد الإفريقي يجبر الاتحادات المحلية على تأجيل مباريات الفرق المشاركة في دوري السوبر".

واختتم: "لذلك سيكون هناك أزمة في هذا الأمر خلال الفترة المقبلة بسبب التأجيلات المتوقعة".

وكانت النسخة الأولى من المسابقة التي أقيمت في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي شهدت مشاركة 8 أندية وهي صن داونز الجنوب إفريقي الذي توج باللقب، والوداد البيضاوي المغربي الذي بلغ النهائي فضلا عن الأهلي المصري والترجي الرياضي وإنيمبا النيجيري وسيمبا التنزاني وبترو أتلتيكو الأنغولي ومازيمبي الكونغولي.

ويخصص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جوائز مالية كبيرة للأندية المشاركة حيث حصل صن داونز الجنوب إفريقي على 4 ملايين دولار بعد إحرازه لقب النسخة الأولى فيما تحصل الوداد المغربي وصيفه على 3 ملايين دولار فيما كان نصيب بقية الأندية بين 1,7 و1 مليون دولار.

 

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السوبر ليج الأفريقي الإعلامي أحمد شوبير النادي الأهلي

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