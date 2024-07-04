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ثقافة وفنون

أحمد حلمي يروي قصته مع الفقر: كنا بنجيب كيلو بطاطس نحمره نفطر بيه ونتسحر (فيديو)

الفنان أحمد حلمي
الفنان أحمد حلمي ببرنامج بيت السعد، فيتو

أحمد حلمي، قال الفنان أحمد حلمي: "أيام العزوبية والكحرتة كانت حلوة بس كانت صعبة خاصة في الأكل والغسيل والنظام لما كنت قاعد لوحدي".

أحمد حلمي مع أحمد سعد وعمرو سعد ببرنامج بيت السعد، فيتو

 

أحمد حلمي أيام العزوبية والفقر

وتابع خلال لقائه ببرنامج “بيت السعد” الذي يقدمه عمرو سعد وأحمد سعد بقناة “إم بي سي 1”: "أيام العزوبية كانت صعبة أنا فاكر لما كان يخش علينا رمضان مفيش فلوس وعايزين نشبع وصايمين ومفيش أكل، كنا نجيب كيلو بطاطس ولتر زيت ونقشر ونحمر وناكل فطار وسحور.. أيام رهيبة والفلوس كانت تقضي إيجار الشقة والمواصلات أيام مفلسة".
 

دليفري أحمد حلمي ومنى زكي 

ولفت أحمد حلمي: "بنطلب أنا ومنى زكي دليفري بس مش طول الوقت يعني على حسب ظروف الشغل".

 

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وتابع: "لو كنت لسه عازب بإمكانيات دلوقت هفكر أدفى في العيلة لإن مش بحب الوحدة وأفكر اشتري قطعة أرض وأجمع كل أهلي وأقاربي وأصحابي وأسرتي فيها من باب الدفا، وهسافر كتير وأعتقد شغلي هيبقى أكتر لإني هعوض الوحدة بالشغل الكتير".

 


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