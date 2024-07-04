بتغريدة ومقطع فيديو لأداة الجريمة، أحلام ترد على اتهام أصالة بسرقة أحد ألحانها

بتغريدة ومقطع فيديو، وضعت الفنانة أحلام حدًا للجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية، وما تردد عن أزمة بينها وبين صديقتها أصالة، بسبب الألبوم الغنائي الذي صدر مؤخرًا للمطربة السورية.

وكان البعض قد ذكروا أن إحدى الأغنيات التي جاءت ضمن ألبوم أصالة، وتحمل اسم "بتسألني"، لحنها مأخوذ من أغنية "صوت الأنا" التي قدمتها أحلام قبل أشهر.

لكن أحلام باركت لأصالة صدور ألبومها الجديد وكتبت قائلةً: "ألف مبروك للفن أصالة.. ألف مبروك الألبوم.. ويا رب تشوفي النجاح الأكبر لتعبك ومجهودك".

لكن إحدى المتابعات نشرت تغريدة وضعت فيها كلمات أغنية أصالة "بتسألني"، وعلّقت عليها قائلة: "هذي تنضاف لليستة أعظم الأغاني الخليجية اللي وجدت".

فأعادت أحلام نشر التغريدة، لكنها علقت عليها بكلمات من أغنيتها "صوت الأنا".

هذا الأمر جعل البعض يعتقد أن أحلام تشير إلى التشابه في اللحن بين أغنيتها التي أصدرتها نهاية العام الماضي، وأغنية أصالة التي طرحتها في ألبومها الجديد.

هذي تنضاف للستة اعظم الاغاني الخليجية الي وجدت. pic.twitter.com/8z6S15ptzp — ٌ (@asleenfsee) July 2, 2024

لكن أحلام ردَّت بشكل قاطع، وغردت قائلةً: "تبي محتوى اكتب فقط اسمي أحلام.. أكبر محتوى"، وتابعت قائلةً: "ليه أصالة ملحنة.. أقول لكم ارتفعت نسبة الغباء ما حد يصدقني".

كما رد بشكل قاطع على الشائعات حول توتر علاقتها بأصالة وكذلك أنغام قائلةً: "أنا وأصالة وأنغام نموت في بعض.. اخوااات طول العمر.. وانتوا ني ني ني ني.. حرررره.. ما في مشاكل انقهروا انقهروا".

وحول التغريدات التي أطلقها البعض، علقت قائلةً: "كل شخص يكتب عن لسان حاله.. وأصلا حتى "صوت الأنا" بخليها تغنيها وانتوا خليكم بحسرتكم.. مقهورين مني ومن أصالة وأنغام".