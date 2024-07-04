أول قرارات وزير الإسكان الجديد، حركة تنقلات كبرى بين رؤساء أجهزة المدن

أصدر المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أول قراراته بعد توليه حقيبة الإسكان، بحركة تغييرات وتنقلات جديدة بين رؤساء أجهزة المدن.

وقرر الشربيني تولي المهندس محمد مصطفى أحمد مرسي رئاسة جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر بدلًا من جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس أحمد محمد عبد الرازق أحمد العمل القائم به حاليًّا رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد إلى رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس محمد عبد الله يوسف محفوظ من رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة الى رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق اكتوبر، والمهندسة مروه حسين أمين أحمد من نائب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الأول إلى رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد.

كما شمل القرار المهندس شريف عبد البديع محمد على من نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة إلى رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة.