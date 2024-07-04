الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

أول قرارات وزير الإسكان الجديد، حركة تنقلات كبرى بين رؤساء أجهزة المدن

شريف الشربيني، فيتو
شريف الشربيني، فيتو

أصدر المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أول قراراته بعد توليه حقيبة الإسكان، بحركة تغييرات وتنقلات جديدة بين رؤساء أجهزة المدن.

وقرر الشربيني  تولي المهندس محمد مصطفى أحمد مرسي رئاسة جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر بدلًا من جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس أحمد محمد عبد الرازق أحمد العمل القائم به حاليًّا رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد إلى رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس محمد عبد الله يوسف محفوظ من رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة الى رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق اكتوبر، والمهندسة مروه حسين أمين أحمد من نائب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الأول إلى رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد.

 

كما شمل القرار المهندس شريف عبد البديع محمد على من نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة إلى رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الإسكان ٦ أكتوبر العاصمة الادارية العاصمة الادارية الجديد الصالحية الجديدة الشيخ زايد

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة اليوم

أول تعليق من نجيب ساويرس على تعيين هالة السعيد مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية

أخبار مصر: قرارات نارية من وزير الإسكان الجديد، ماذا قال ساويرس عن هالة السعيد، ترامب يعلن انسحاب بايدن، قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2025

سعاد محمد، مطربة السادات التي اضطهدها عبد الوهاب، وهذه قصة مشاركتها في أول فيلم عن قضية فلسطين

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 4-7-2024 في الأسواق

بدء امتحان مادة التوحيد لطلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية

في فيديو مثير، ترامب يعلن انسحاب بايدن من سباق الرئاسة وينتقد خليفته

بعد 12 عاما، كارفخال يفاجأ بمعلمته داخل معسكر إسبانيا في ألمانيا (فيديو)

منوعات

المزيد

بعد 12 عاما، كارفخال يفاجأ بمعلمته داخل معسكر إسبانيا في ألمانيا (فيديو)

إعصار بيريل يضرب جامايكا مع ارتفاع عدد الوفيات وانتشار الدمار

بعد سنة على إطلاقها، ثريدز تسجل 175 مليون مستخدم نشط شهريا

أكلت الأخضر واليابس، حرائق مرعبة تجبر 13 ألف شخص على ترك منازلهم في كاليفورنيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 4-7-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت اليوم الخميس 4-7-2024 بالأسواق

سعر اليورو بالبنك المركزي بداية تعاملات اليوم الخميس

درجات الحرارة اليوم الخميس 04- 07- 2024 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

بعد توليه المنصب.. رسائل وزير التعليم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 4-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 4-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية