أعلى درجات حرارة بالقاهرة، الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 4 يوليو 2024، مؤكدة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2-3) درجة على أغلب الأنحاء.
وتوقعت هيئة الأرصاد أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة والمحسوسة 41، بينما يسجل جنوب الصعيد 43 درجة والمحسوسة 44.
كما تكون الرياح معتدلة وتنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء.
حالة الطقس اليوم
وعن تفاصيل الطقس قالت الأرصاد الجوية إن اليوم الخميس يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.
وحذرت الأرصاد الجوية من نسبة الرطوبة اليوم مؤكدة أنها تتراوح في القاهرة الكبرى من “ 75 إلى 80” بينما تسجل في السواحل الشمالية من “ 85 إلى 90”.
موعد انخفاض درجات الحرارة
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه اعتبارًا من غد الجمعة تنخفض الحرارة انخفاضًا طفيفًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.
ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.