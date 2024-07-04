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أخبار مصر

أعلى درجات حرارة بالقاهرة، الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس،فيتو
حالة الطقس،فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 4 يوليو 2024، مؤكدة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2-3) درجة على أغلب الأنحاء.
 

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة والمحسوسة 41، بينما يسجل جنوب الصعيد 43 درجة والمحسوسة 44.

كما تكون الرياح معتدلة وتنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وعن تفاصيل الطقس قالت الأرصاد الجوية إن اليوم الخميس يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

وحذرت الأرصاد الجوية من نسبة الرطوبة اليوم مؤكدة أنها تتراوح في القاهرة الكبرى من “ 75 إلى 80” بينما تسجل في السواحل الشمالية من “ 85 إلى 90”.


موعد انخفاض درجات الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه اعتبارًا من غد الجمعة تنخفض الحرارة انخفاضًا طفيفًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.
 

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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