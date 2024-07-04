انهيار عقار مكون من 5 طوابق بالمنوفية، والعناية الإلهية تنقذ السكان من الموت

شهد شارع البوسطة بمنطقة قبلي شبين الكوم في محافظة المنوفية، انهيار منزل مكون من 5 طوابق، وسادت حالة من الهلع بين سكان المنطقة، وتم إبلاغ الشرطة والحماية المدنية.

وتواجد العديد من الأهالي في مكان الحادث بحثًا عن وجود مصابين أو حالات وفاة، لكن انهيار العقار لم ينتج عنه إحداث إصابات أو حالات وفاة.

وتوجهت قوات الشرطة والحماية المدنية لمقر الحادث وتم التأكد من عدم وجود إصابات جراء إنهيار المنزل.

أحد أهالي المنطقة كشف عن مفاجأة لـ "فيتو" قائلًا "هذا المنزل صدر بحقه قرار إزالة وجرى إخلاؤه قبل انهياره بساعات قليلة، لافتًا إلى أن العناية الإلهية أنقذت سكان العقار".

أبو ليمون: أتابع الموقف أولًا بأول

من جانبه قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، انه لا توجد أي وفيات أو إصابات في حادث إنهيار عقار الحي القبلي بمدينة شبين الكوم، مؤكدًا متابعته للموقف أولًا بأول.

انهيار عقار المنوفية

وأضاف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه قد توجه السكرتير العام المساعد للوقوف على تداعيات الموقف، حيث إن العقار الواقع به ميل وصدر بشأنه إجراءات قانونية، وقام مالكه بتقديم طلب لهدم المنزل يوم الأحد الماضي، وتمت بالفعل مُعاينة المبني.

وأشار محافظ المنوفية، أنه تم تأمين العقارات المجاورة للحادث للوقوف على مدى تأثرها من الحادث، فضلًا عن الدفع بلجنة هندسية للوقوف على حالة العقارات الموجودة بمكان الواقعة.