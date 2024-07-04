أول تعليق من نجيب ساويرس على تعيين هالة السعيد مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على تعيين الدكتورة هالة السعيد، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية.

وقالت “ساويرس” على حسابه الرسمي بمنصر “إكس” تويتر سابقًا: "ربنا يوفقك..شخصية نفخر بها".

وجاء تعليق المهندس نجيب ساويرس، بعد تغريدة للدكتورة هالة السعيد عبر حسابها بمنصة إكس قالت خلالها:" كل رحلة في الحياة تحمل بين طياتها مرحلة جديدة تُشرق شمسها. وفي قلب رحلتي، يكمن حب للوطن أعلم جيدًا أنه يكمن في قلب كل مصري. هو حبٌّ يزخرُ بالفخر والتقدير لتاريخنا العريق، وحضارتنا العظيمة، وإنجازات شعبنا المُلهم ويدفعنا جميعًا للعمل من أجل بناء مستقبل أفضل لوطننا.

وأضافت:" بقلب مليء بالامتنان، أتشرف اليوم ببدء رحلتي كمستشار لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للشؤون الاقتصادية، وأختتم مسيرتي في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتابعت:" لا شيء يُضاهي حب الوطن والإخلاص له بشغف. ممتنة لكل من التقيت به على مدار السنوات السابقة".

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًّا بتعيين الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.

وشغلت الدكتورة هالة السعيد منصب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في 16 فبراير 2017، ثم تولت حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في 22 ديسمبر 2019، فضلًا عن استمرارها في تولي بعض الملفات الخاصة بعملية الإصلاح الإداري والمؤسسي، إلى جانب إشرافها على صياغة وتنفيذ رؤية مصر2030 وتحديثها.

كما شغلت أيضًا عدة مناصب أخري من بينها: منصب مستشار محافظ البنك المركزي المصري، وعضو مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي، وعضو بمجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي.

وحصلت الدكتورة هالة السعيد على جائزة أفضل وزيرة عربية في الدورة الأولى من جائزة التميز الحكومي العربي في نوفمبر 2020.