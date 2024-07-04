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محافظات

في أول تصريح صحفي له، محافظ بورسعيد الجديد يوجه رسالة إلى اللواء عادل الغضبان

محافظ بورسعيد السابق،
محافظ بورسعيد السابق، فيتو

حركة المحافظين 2024، أرسل اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد الجديد رسالة شكر وتقدير للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد السابق والذي حصل على لقب أفضل محافظ عربي، وذلك في أول تصريح صحفي صادر عن المحافظ الجديد.

رسالة شكر لمحافظ بورسعيد السابق

وقال اللواء محب في تصريحه: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد السابق، على ما بذله من جهد وعمل دؤوب منذ توليه مهام منصبه عام 2015 في خدمة وطننا الغالي مصر بصفة عامة وبورسعيد الباسلة بصفة خاصة".

إنجازات غير مسبوقة على أرض بورسعيد

وتابع: "نتذكر سويًا في هذه اللحظات ما تحقق طوال فترة تولي منصب محافظ بورسعيد من إنجازات في شتى المجالات خاصة المشروعات السياحية والصناعية، والاقتصادية، والرياضية واللوجستية، والبنية التحتية، والقضاء على العشوائيات، وتطوير المناطق السكنية القديمة المتهالكة، بالإضافة إلى مشروعات منطقة شرق بورسعيد".

واستكمل محافظ بورسعيد الجديد: "أيضا في عهد اللواء عادل الغضبان تم انطلاق العديد من المشروعات القومية من على أرض بورسعيد كأول محافظة على مستوى الجمهورية تشهد تطبيقها مثل: منظومتي التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي، والعديد من الإنجازات التي حولت بورسعيد إلى قاطرة التنمية في مصر".

واختتم: “نتذكر سويا بكل فخر حصول اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الأسبق عام 2020 على جائزة أفضل محافظ عربي نتاج ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة على أرض بورسعيد”، معربا عن خالص تمنياته للواء عادل بدوام النجاح والتوفيق على كافة المستويات.

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