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محافظات

حرب شوارع، قوات أمن مركزي ودعم سريع للسيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط

إطلاق نار بأسيوط،
إطلاق نار بأسيوط، فيتو

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الأمن المركزي والدعم السريع التابعة لمديرية أمن أسيوط منذ قليل للسيطرة على مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية بنى محمديات التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط لوقف إطلاق النار والقبض على طرفي المشاجرة والمتسببين في حالة الزعر بين المواطنين.

 

اشتباكات مسلحة بين عائلتين ببني محمد بأسيوط 

تلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة العمليات، بنشوب مشاجرة بين عائلتين على إثر تجدد خصومة  بينهم، وتبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة الآلية الثقيلة والذخيرة الحية مما تسبب في حالة من الذعر والهلع بين أهالي القرية المحيطين لمساكن العائلتين.

 

سيارات الدعم السريع والامن المركزي لوقف إطلاق النار 

على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الشرطة إلى مكان الاشتباكات للسيطرة على الموقف وإيقاف إطلاق النيران ودفعت مديرية الأمن بأسيوط  بتعزيزات أمنية من سيارات الدعم السريع والأمن المركزي للسيطرة على الاشتباكات، وفرضت كردونًا أمنيًّا بمحيط المنطقة وأمام منازل العائلتين للحد من مواصلة الاشتباكات بينهما.

 

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فيما تكثف قوات الأمن من جهودها للقبض على عدد من أطراف الخصومة، فرضت كردونات أمنية من قوات الأمن المركزي أمام منازل العائلتين.

جارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في مثل تلك الوقائع.

 

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