علي فاروق: تعرضت للظلم بسبب شركة إنتاج وربنا عوضني ومفيش راب بعد أحمد مكي (فيديو)

كشف المطرب علي فاروق عن تعرضه للظلم الفني بسبب إحدي شركات الإنتاج، مؤكدا أن ألبوم “مات الكلام” الذي حقق نجاحا كبيرا من إنتاجه الخاص

علي قاروق:" اتظلمت فنيا

وأضاف علي فاروق:" كان معايا فريق عمل وهم الشاعر تامر الشبراوي والموزع أسامة أبو ريا وعوض فتحي وأحمد عبد الفتاح وتم التعاقد مع إحدي شركات الإنتاج ولك أن تتخيل أنك تكون صارف علي الألبوم من جيبك والشركة مصرفتش شئ وهي تكسب كل حقوقك ومتدكش أي حاجة ولا انت ولا فريق العمل فـ أنا اتظلمت في الحتة دي".

و أكمل علي فاروق:" بعدها ربنا عوضي بعد ما عملت الأسد والجمل في عام 2014 والأغاني الشعبي".

و عن رأيه في أغاني الراب قال علي فاروق:" فن جميل وأنا بحبه بس هرجع وأقول أنا أزمتي في الكلمة معنديش اغتراض في الغناء، لكن النهاردة ممكن ألاقي حد صوته نشاذ وماسك مايك وبيغني دا مش ذوق والراب له طريقته مثل أحمد مكي وكل لون له طريقته الخاصة، لكن النهاردة الغناء أصبح سهلا وممكن أي شخص يقبل علي هذه الخطوة".

و أكد علي فاروق أن صنع الأغنية مكلف بعكس صنع أغنية المهرجانات نظرا لأن أغنية المهرجانات من الممكن أن يتم صنعها بأقل الإمكانيات لكن في أغاني أخري يتم تسجيلها في أستديوهات متخصصة.