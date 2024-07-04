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خارج الحدود

حماس: نتعامل بروح إيجابية وتبادلنا مع الوسطاء بعض الأفكار لوقف الحرب في غزة

إسماعيل هنية رئيس
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، فيتو

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ حركة حماس، إن الحركة تعاملت بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية من أجل التوصل لاتفاق.

وأشارت حركة حماس في بيان لها أن هنية خلال الساعات الأخيرة أجرى اتصالات مع الإخوة الوسطاء في قطر ومصر حول الأفكار التي تتداولها الحركة معهم بهدف التوصل لاتفاق يضع حدًّا للعدوان الغاشم الذي يتعرض له شعبنا الأبي في قطاع غزة.

وأضافت « كما تم التواصل بين رئيس الحركة والمسؤولين في تركيا بشأن التطورات الأخيرة».

وقالت حركة حماس، إنها تبادلت بعض الأفكار مع الوسطاء لوقف الحرب في قطاع غزة.

وصرح المصدر المسؤول في الحركة  في بيان يوم الأربعاء «تبادلنا بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني».

في المقابل، قال جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في بيان، إن إسرائيل تدرس رد حماس على اقتراح يتضمن اتفاقًا على إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نيابة عن الموساد «الوسطاء في اتفاق الرهائن قدموا لفريق التفاوض رد حماس على الخطوط العريضة لـ صفقة المحتجزين».

وأضاف: «إسرائيل تدرس الرد وسترد على الوسطاء».

 

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