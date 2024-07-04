الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التشكيل الوزاري الجديد، مدبولي يعقد اليوم مؤتمرا صحفيا بالعاصمة الإدارية

الرئيس السيسي ومصطفى
الرئيس السيسي ومصطفى مدبولي، فيتو
ads

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًّا، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء اليوم 

يأتي ذلك عقب الإعلان عن التغيير الوزاري الذي شمل عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين، كما شهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

اقرأ أيضا: 

أكبرهم العدل 71 عاما وأصغرهم الإسكان 42 عاما، 56 سنة متوسط أعمار وزراء حكومة مدبولي

كما ستعمل الحكومة الجديدة وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

 

تشيكل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

 

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أعمار وزراء حكومة مدبولي التشكيل الوزاري الجديد التشكيل الوزارى الحكومة الجديدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس السيسي مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء اليوم رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء حكومة مدبولى حكومة الدكتور مصطفي مدبولي تشكيل حكومة جديدة العاصمة الإدارية الجديدة

مواد متعلقة

الخميس 11 يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

التشكيل الوزاري الجديد، مدبولي يعقد غدا مؤتمرا صحفيا بالعاصمة الإدارية

أكبرهم العدل 71 عاما وأصغرهم الإسكان 42 عاما، متوسط أعمار وزراء حكومة مدبولي (إنفوجراف)

30 وزيرا.. التشكيل النهائي لحكومة مدبولي الجديدة (إنفوجراف)

أكبرهم العدل 71 عاما وأصغرهم الإسكان 42 عاما، 56 سنة متوسط أعمار وزراء حكومة مدبولي

عودة نواب رئيس الحكومة والوزراء، آخر أخبار التشكيل الوزاري قبل أداء اليمين الدستورية

قبل أداء اليمين الدستورية، التشكيل الكامل لحكومة مصطفى مدبولي الجديدة

التشكيل الوزاري المحتمل في الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة اليوم

أول تعليق من نجيب ساويرس على تعيين هالة السعيد مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية

أخبار مصر: قرارات نارية من وزير الإسكان الجديد، ماذا قال ساويرس عن هالة السعيد، ترامب يعلن انسحاب بايدن، قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2025

سعاد محمد، مطربة السادات التي اضطهدها عبد الوهاب، وهذه قصة مشاركتها في أول فيلم عن قضية فلسطين

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 4-7-2024 في الأسواق

بدء امتحان مادة التوحيد لطلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية

في فيديو مثير، ترامب يعلن انسحاب بايدن من سباق الرئاسة وينتقد خليفته

بعد 12 عاما، كارفخال يفاجأ بمعلمته داخل معسكر إسبانيا في ألمانيا (فيديو)

منوعات

المزيد

بعد 12 عاما، كارفخال يفاجأ بمعلمته داخل معسكر إسبانيا في ألمانيا (فيديو)

إعصار بيريل يضرب جامايكا مع ارتفاع عدد الوفيات وانتشار الدمار

بعد سنة على إطلاقها، ثريدز تسجل 175 مليون مستخدم نشط شهريا

أكلت الأخضر واليابس، حرائق مرعبة تجبر 13 ألف شخص على ترك منازلهم في كاليفورنيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 4-7-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت اليوم الخميس 4-7-2024 بالأسواق

سعر اليورو بالبنك المركزي بداية تعاملات اليوم الخميس

درجات الحرارة اليوم الخميس 04- 07- 2024 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

بعد توليه المنصب.. رسائل وزير التعليم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 4-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 4-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية