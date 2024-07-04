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رياضة

اليوم، الأهلي يسعى لتكرار انتصاره بالدوري على حساب الداخلية

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام الداخلية المقرر لها مساء اليوم  الخميس على استاد القاهرة،  ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري  الممتاز.

 

ويسعى الأهلي اليوم إلى تكرار فوزه أمام الداخلية، بعد الانتصار الذي حققه منذ أيام على الداخلية بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما ضمن مؤجلات الجولة السابعة، لمواصلة سلسلة انتصاراته بالدوري سعيا وراء بيراميدز الذي يحتل صدارة جدول المسابقة.

 

موعد مباراة الأهلي أمام الداخلية 

ويواجه النادي الأهلي فريق الداخلية، في السابعة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز. 

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية 

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى أمام الداخلية باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

 

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز 

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة، حيث خاض 21 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفًا. 

 

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة.

وكان الأهلي حقق فوزا كبيرا على طلائع الجيش مؤخرًا بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز. 

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه، لمواجهة فريق الداخلية اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين في الدوري المصري الممتاز.

 

قائمة الأهلي لمباراة الداخلية في الدوري 

حراسة المرمي: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - عمر كمال عبد الواحد - كريم فؤاد.

الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - عمرو السولية - كريم وليد - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - محمد الضاوي "كريستو"، رضا سليم، مروان عطية.

الهجوم: وسام أبو علي.

 

المستبعدون من قائمة الأهلي أمام الداخلية في الدوري 

وجاء المستبعدون من قائمة الأهلي أمام الداخلية: محمود متولي ومحمود كهربا وأكرم توفيق وبيرسي تاو وحمزة علاء وعلي معلول وطاهر محمد وكريم الدبيس ومصطفى مخلوف وأحمد نبيل كوكا

 

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