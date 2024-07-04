أكلت الأخضر واليابس، حرائق مرعبة تجبر 13 ألف شخص على ترك منازلهم في كاليفورنيا (فيديو)

اندلع حريق غابات بشكل كبير في شمال كاليفورنيا بالولايات المتحدة ما أجبر ما لا يقل عن 13 ألف شخص على ترك منازلهم، مع توقعات بمزيد من موجات الحر الشديدة.

واندلع "حريق طومسون" (Thompson) قبل ظهر الثلاثاء 2 يوليو على بعد نحو 110 كيلومترات شمال سكرامنتو، داخل مدينة أوروفيل وحولها بمقاطعة بوت.

وأرسل الحريق أعمدة هائلة من الدخان وانتشر حتى بلغت مساحته نحو 12.1 كيلومتر بحلول صباح الأربعاء، ولم يتم احتواء أي جزء من الحريق.

وأعلنت المدينة التي يقطنها نحو 20 ألف نسمة حالة الطوارئ ليل الثلاثاء ودمر العديد من المنازل وفق قناة "كي سي آر إيه" يوم الأربعاء، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بإقامة مركزي إجلاء في مقاطعة بوت.

وتوقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية المزيد من درجات الحرارة المرتفعة أعلى من 37.8 درجة مئوية يوم الأربعاء.

وقال مكتب حاكم الولاية يوم الثلاثاء إنه تمت الموافقة على تمويل فيدرالي للمساعدة في جهود الإطفاء.

وقام الحاكم جافين نيوسوم هذا الأسبوع بتفعيل مركز عمليات الولاية لتنسيق استجابة كاليفورنيا وإرسال المساعدات المتبادلة ودعم المجتمعات أثناء استجابتها لمخاطر حرائق الغابات ودرجات الحرارة شديدة الارتفاع.

إخلاء 13 ألف شخص

وقالت وكالة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا، إنَّ الحريق بدأ صباح الثلاثاء، وإن سببه لا يزال قيد التحقيق، ولم يتضح عدد المباني التي تضررت بسبب الحريق، الذي أطلق عليه اسم "حريق تومسون"، لكن الصور أظهرت العديد من المنازل والمركبات اشتعلت فيها النيران، ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات حتى أمس الأربعاء.

بدوره، قال قائد شرطة مقاطعة بوت، كوري هونيا، في مؤتمر صحفي، إنّ أوامر الإخلاء صدرت لنحو 13 ألف شخص.

وتأثرت مدينة أوروفيل في كاليفورنيا، التي تقع على بعد 68 ميلًا شمال ساكرامنتو، ويبلغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة، بالعديد من أوامر الإخلاء.



سبب انتشار الحريق

إدارة موارد المياه في ولاية كاليفورنيا، ذكرت أنّ العديد من مرافق المياه الحكومية تأثرت بأوامر الإخلاء، لكن لا يوجد خطر على سد أوروفيل، وهو أطول سد في الولايات المتحدة.

وتفاقم خطر اندلاع الحرائق في شمال كاليفورنيا هذا الأسبوع بسبب انخفاض الرطوبة والرياح العاصفة، والتي يمكن أن تتسبب في انتشار الحرائق بسرعة.

كانت تحذيرات الحرائق ذات العلم الأحمر (تعني أن خطر اندلاع حرائق الغابات يزداد بسبب الظروف الجوية) سارية في أكثر من اثنتي عشرة مقاطعة يومي الثلاثاء والأربعاء.

موجة حر خطيرة

ويشهد شمال كاليفورنيا موجة حر خطيرة، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 110 درجة فهرنهايت أو أعلى، في مدن مثل ساكرامنتو وتشيكو وريدينج.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرًا من ارتفاع درجات الحرارة بشكل مفرط يؤثر على معظم شمال كاليفورنيا، بما في ذلك أوروفيل.

وحثّ المسؤولون الناس على توخي الحذر الشديد عند استخدام الألعاب النارية خلال عطلة الرابع من يوليو في مقاطعة بوت.

والألعاب النارية غير قانونية، باستثناء مدن أوروفيل وجريدلي وبيجز، حيث يمكن استخدام الألعاب النارية التي تحمل ختم "آمن وعاقل".