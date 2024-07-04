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كاف يجري اليوم قرعة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025

كاس أمم افريقيا،
كاس أمم افريقيا، فيتو

أمم أفريقيا 2025، يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس 4 يوليو، قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

موعد انطلاق مراسم قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

وتنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، الثانية عشر والنصف بتوقيت جرينتش، وتسضيفها العاصمة الجنوب افريقية “جوهانسبرج”.

ضيوف حفل القرعة

ويحضر نخبة من أساطير كاف وممثلي المنتخبات المشاركة، كما يحضرها أعضاء اللجنة المنظمة المغربية لكأس الأمم الإفريقية وضيوف أخرين.

 

مروان الشماخ أسطورة الكرة المغربية السابق، فيتو

الشماخ وفايي يسحبان القرعة

واختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” مدرب منتخب كوت ديفوار المتوج بالنسخة الأخيرة من الكان “إيمرس فاي” وأسطورة المنتخب المغربي مروان الشماخ للقيام بسحب القرعة.

موعد انطلاق تصفيات أمم افريقيا

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا 2025 في سبتمبر المقبل لتحديد أول 24 دولة ستتنافس على لقب النسخة 35 من البطولة التي تقام بالمغرب في المغرب عام 2025.

تفاصيل القرعة

نظام قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 

وسيشارك في قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، عدد 48 منتخبا على رأسهم منتخب مصر ومنتخب المغرب (البلد المستضيف)، وسيتم تقسيمها على 12 مجموعة، كل منها تضم 4 منتخبات.

ويحتضن المغرب، نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للكبار للمرة الثانية بعد نسخة 1988 والتي شهدت على مشاركة 8 منتخبات تنافست بين الرباط والدار البيضاء، وانتهت بتتويج منتخب الكاميرون باللقب.

أون تايم سبورتس تنقل مراسم القرعة 

أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس عن نقل قرعة تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2025 والتي ستقام في المغرب بدءًا من 21 من ديسمبر للعام المقبل حتى 18 من يناير لعام 2026.

ونشر حساب قنوات أون تايم عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «انتظروا قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية (المغرب 2025).. الخميس 4 يوليو 2024 3:30 عصرًا على ON TIME SPORTS.. كونوا على الموعد».

 

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