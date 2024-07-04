الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بعد حلف اليمين، هذه مواعيد وإجراءات عرض برنامج الحكومة على البرلمان

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

حددت اللائحة الداخلية لـمجلس النواب، كافة الإجراءات المنظمة لتشكيل الحكومة الجديدة ومواعيد عرض برنامجها على مجلس النواب والحصول على ثقة الأغلبية.

وكشفت مصادر لقناة إكسترا نيوز، أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حدد يوم الإثنين المقبل، موعدا لجلسة عرض بيان الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

 وترصد “فيتو” تلك الإجراءات، كالتالى:

 

تقديم برنامج الحكومة

وحددت المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مدة 20 يومًا أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة لتقديم برنامج الحكومة إلى مجلس النواب.. تبدأ تلك المدة من تاريخ تشكيل الحكومة. 

كما حددت المادة، مدة 10 أيام، كفترة لعمل اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة بيان الحكومة.

وألزمت نصوص اللائحة بأن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه. 

وشددت على أنه فى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

 

اللائحة الداخلية لمجلس النواب

وتنص مادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تشكيل لجنة برلمانية لدراسة برنامج الحكومة ويقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

 

رئيس مجلس الوزراء المكلف

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

 

حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب 

وإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور، ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

 

نص الدستور 

وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. 

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.

 

تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع الحالي

ووفقا لتلك النصوص، فإنه حال الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع الحالي، فسوف تستغرق وقتا لإعداد برنامجها قد يصل ذلك الوقت إلي أكثر من أسبوعين، ما يعنى أن برنامج الحكومة من المتوقع أن يصل البرلمان في النصف الثاني من شهر يوليو، بما لا يتجاوز مدة الالتزام ٢٠ يوما من يوم تشكيل الحكومة. 

 

لجنة لدراسة برنامج الحكومة

ووفقا لنص المادة 126، فإن مجلس النواب سوف يشكل لجنة لدراسة برنامج الحكومة تستغرق مدة 10 أيام، علي الأكثر، ما يعنى أن انتهائها وفقا لتلك الخريطة المتوقعة مع نهاية شهر يوليو أو بداية شهر أغسطس.

ثم يكون أمام المجلس فترة زمنية أخرى وهى 10 أيام تبدأ من يوم عرض تقرير اللجنة عليه، ليقرر موقفه في شأن حصول الحكومة على الثقة، الأمر الذي يعنى الاقتراب من منتصف أغسطس المقبل، لاستكمال إجراءات التشكيل الحكومي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

اللائحة الداخلية لمجلس النواب بيان الحكومة برنامج الحكومة تشكيل الحكومة الجديدة رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب مجلس الوزراء

مواد متعلقة

أسباب استمرار رانيا المشاط في التشكيل الوزاري الجديد وإضافة حقيبة التخطيط لها.. حزم التمويلات التنموية الميسرة.. وآلية مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا والصين «الأبرز»

عبلة الألفي نائب وزير الصحة، عضو "صحة النواب" وتلقب بـ "أم أطفال مصر"

أسباب رحيل محمد شاكر عن الحكومة الجديدة لمدبولي

حصاد مجلس النواب في أسبوع.. إقرار تعديلات قانوني المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية والتجارية.. والموافقة على 3 اتفاقيات دولية

الأكثر قراءة

أول تعليق من نجيب ساويرس على تعيين هالة السعيد مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة اليوم

أخبار مصر: قرارات نارية من وزير الإسكان الجديد، ماذا قال ساويرس عن هالة السعيد، ترامب يعلن انسحاب بايدن، قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2025

في فيديو مثير، ترامب يعلن انسحاب بايدن من سباق الرئاسة وينتقد خليفته

بعد 12 عاما، كارفخال يفاجأ بمعلمته داخل معسكر إسبانيا في ألمانيا (فيديو)

سعاد محمد، مطربة السادات التي اضطهدها عبد الوهاب، وهذه قصة مشاركتها في أول فيلم عن قضية فلسطين

تعرف على أسعار الزيت اليوم الخميس 4-7-2024 بالأسواق

مصر قلب العرب النابض، طلاب تمريض المنوفية يلغون حفل "فان داى" وتوجيه الأموال لإطعام غزة (فيديو)

منوعات

المزيد

بعد 12 عاما، كارفخال يفاجأ بمعلمته داخل معسكر إسبانيا في ألمانيا (فيديو)

إعصار بيريل يضرب جامايكا مع ارتفاع عدد الوفيات وانتشار الدمار

بعد سنة على إطلاقها، ثريدز تسجل 175 مليون مستخدم نشط شهريا

أكلت الأخضر واليابس، حرائق مرعبة تجبر 13 ألف شخص على ترك منازلهم في كاليفورنيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 4-7-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت اليوم الخميس 4-7-2024 بالأسواق

سعر اليورو بالبنك المركزي بداية تعاملات اليوم الخميس

درجات الحرارة اليوم الخميس 04- 07- 2024 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

بعد توليه المنصب.. رسائل وزير التعليم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 4-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 4-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية