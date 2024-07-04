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بعد 12 عاما، كارفخال يفاجأ بمعلمته داخل معسكر إسبانيا في ألمانيا (فيديو)

كارفخال ومعلمته
كارفخال ومعلمته بمعسكر منتخب إسبانيا، فيتو

شهد معسكر المنتخب الإسباني الذي يستعد لمواجهة ألمانيا صاحبة الأرض في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، لقطة إنسانية عاطفية، بطلها داني كارفخال، والذي التقى معلمته لأول مرة منذ 12 عامًا.

وأثناء وُجود كارفخال في معسكر إسبانيا، فوجئ بوُجود "كاميلا بينشوب"، التي كانت مدرسته للغة الألمانية، قبل  12 عامًا، عندما كان لاعبًا في صفوف باير ليفركوزن.

وعلى الفور جمعت كاميرا قناة MagentaTV الألمانية، اللاعب كارفخال مع معلمته السابقة كاميلا بينشوب، والتي تعمل مراسلة في القناة نفسها، في مفاجأة رُتِّبَت للاعب.

وقالت "كاميلا بينشوب" عن كارفخال: "نحن نفتقده كثيرًا، وأحيانًا نتذكر أنه وقتئذ كانت رغبته هي اللعب لريال مدريد والمنتخب الإسباني، بينما كنت أرغب في أن أصبح يومًا ما مراسلة، وأجري مقابلة معه".

وأضافت: اليوم حقق كل واحد منا هدفه، وأنا سعيدة جدًا بذلك".

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