قضي الأمر، موقف الحكام الديمقراطيين من دعم بايدن في الانتخابات الرئاسية

تعهّد جميع حكّام الولايات الأمريكية الديمقراطيين خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن بـ"دعمه" في سعيه للبقاء في السباق الرئاسي والفوز بولاية ثانية بعد أدائه الكارثي في المناظرة أمام سلفه الجمهوري دونالد ترامب، بحسب ما أعلن اثنان منهم.

حكام ديمقراطيون يدعمون بايدن

وقال حاكم ولاية ماريلاند ويس مور للصحفيين في البيت الأبيض إثر الاجتماع: "قلنا إننا سندعمه".

من جهته قال حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز إن بايدن البالغ من العمر 81 عامًا "أهل" لتحمّل أعباء المنصب بعدما أطلق أداؤه في المناظرة دعوات لانسحابه من السباق الرئاسي.

وفي وقت سابق من الأربعاء أكّد البيت الأبيض أن بايدن لا يعتزم "أبدًا" الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر بل هو "ماض قدمًا" في حملته، وذلك في ظلّ تزايد الضغوط عليه للانسحاب بعد نتائج مناظرة كارثية.

تعليق البيت الأبيض على انسحاب بايدن

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار لصحفيين لدى سؤالها عن احتمال انسحاب المرشح الديمقراطي: "أبدًا أبدًا".

وأكدت أن بايدن "ماضٍ قدمًا" في حملته الانتخابية، مضيفةً: "يركّز الرئيس على كيفية مواصلة هذا العمل. وكل أمر آخر نسمعه أو يُقال، كاذب تمامًا".

وبعد حوالي أسبوع من المناظرة بوجه دونالد ترامب، لا يزال الرئيس الأمريكي بعيدًا من محو الانطباع المحبِط الذي تركته 90 دقيقة تلعثم خلالها في بعض الأحيان أو حملق في الفراغ، كما فقد تسلسل أفكاره في أحيان أخرى.

صحة بايدن العقلية

وتساءل عدد من الديمقراطيين، بما فيهم شخصيات بارزة في الحزب مثل نانسي بيلوسي، بشأن صحة بايدن العقلية فيما برزت مطالبات بانسحابه حتى لو كانت هذه الدعوات لا تزال حتى الآن مقتصرة على برلمانيين قلائل وغير معروفين.