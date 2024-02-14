أخبار مصر: أردوغان في مصر، انفصال شيري عادل وطارق صبري، عروض خاصة للذهب في عيد الحب، مفاجأة غير متوقعة من حسام حسن للجبلاية

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، أردوغان يزور مصر ويلتقي السيسي

يزور رئيس تركيا رجب طيب أردوغان مصر اليوم الأربعاء للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقا لما أعلنته الرئاسة التركية.

في يوم الفلانتين، شيري عادل تعلن انفصالها رسميا عن زوجها طارق صبري

أعلنت الفنانة شيري عادل، منذ قليل انفصالها بشكل رسمي عن زوجها الفنان طارق صبري وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

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أسعار الذهب اليوم الأربعاء، وعروض خاصة بمناسبة عيد الحب

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء وفقًا لآخر تحديث لها من شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة.

ما بين انفراجة وتهديد، وفد إسرائيل يغادر القاهرة بعد مفاوضات الهدنة والرهائن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، أن الوفد الإسرائيلي المكلف بالتفاوض بشأن هدنة محتملة مع حركة حماس في غزة عاد من القاهرة إلى الدولة العبرية.

شبانة: حسام حسن رفض وضع شرط جزائي وجمال علام فرض نفسه مشرفا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم فرض نفسه مشرفًا على المنتخب المصري، وقام بتوقيع العقود مع حسام حسن وشقيقه إبراهيم، من أجل تولي قيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

أرسله مكبل اليدين وغدر به، جيش الاحتلال يقتل فلسطينيا استخدمه لنقل رسالة إلى النازحين (فيديو)

في حادثة صادمة رواها أحد الصحفيين في غزة، قتل جيش الاحتلال لإسرائيلي شابًا فلسطينيًا بعد أن أرسله مقيَّد اليدين، إلى مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، ليطلب من كوادره والنازحين إخلاء المبنى.

زوجة أحمد عدوية تكشف تفاصيل الحادثة الشهيرة والمعجزة الإلهية التي أنقذته من الموت

كشفت نوسة، زوجة الفنان أحمد عدوية، تفاصيل جديدة عن الحادثة الشهيرة التي تعرض لها زوجها، والتي كادت تنهى حياته.

خروج وزير الدفاع الأمريكي من المستشفى والبنتاجون يخطر البيت الأبيض والكونجرس بحالته

أعلن البنتاجون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خرج من المستشفى وبدأ بأداء مهامه.

زادت بنسبة 100%، أسعار كرتونة رمضان 2024 في المحال التجارية

أسعار كرتونة رمضان 2024 في المحال التجارية، طرحت عدد من السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، كرتونة رمضان 2024 التي تتضمن السلع الغذائية الرئيسية، وذلك بالتزامن مع قرب موسم شهر رمضان 2024.

إحالة وزير الهجرة الأمريكي للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ‎ تمهيدا لعزله

وجهت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، اتهامًا لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة أليخاندرو مايوركاس، وأحالته إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله بسبب ما تعتبره تقاعسًا من جانبه في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك.

من ديو أصالة وأحمد سعد إلى وائل جسار وزوجته، مفاجأة نجوم الغناء للعشاق في عيد الحب (فيديو)

يحتفل العالم اليوم بـ عيد الحب 2024 لذي يحل في 14 فبراير من كل عام، وبهذه المناسبة يستعد نجوم الغناء لطرح أغنيات وديوهات جديدة.

شبانة لـ صالح جمعة بعد هجومه على الزمالك بسبب شقيقه: أنت آخر واحد يتكلم

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تصريحات صالح جمعة بشأن رحيل شقيقه عبد الله عن الزمالك لم تكن موفقة، مشيرًا إلى أن النادي الأبيض صبر كثيرًا على اللاعب، من أجل العودة لمستواه الطبيعي لكن ذلك لم يحدث.

تأثيره وصل إلى 60 كيلومترا، انفجار ضخم بخط رئيسي لنقل الغاز في إيران (فيديو)

أفادت تقارير إيرانية، فجر اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار ضخم بخط رئيسي لنقل الغاز في مدينة بروجن التابعة جنوب غرب إيران.

البحرية الأمريكية تعلن تأمين عبور 2000 سفينة عبر مضيق عدن

أكد قائد حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت أيزنهاور" مارك ميجاز أن قواته تمكنت من تأمين عبور 2000 سفينة عبر مضيق عدن إضافة لإضعاف قدرات الحوثيين الهجومية.

سقته العصير بالمنوم بالسرنجة، النطق بالحكم على امرأة وعشيقها بتهمة قتل زوجها بالبدرشين

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، جلسة النطق بالحكم علي سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوج الأولى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

انخفاض درجات الحرارة وعودة الأمطار الرعدية، الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

مواعيد مباريات اليوم 14 - 2 - 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات أبطال أوروبا والدوري المصري

يشهد اليوم الأربعاء ‍‏14 -2 - 2024، العديد من المباريات الهامة في دوري أبطال أوروبا والدوري المصري الممتاز ومختلف الدوريات العالمية والعربية.

مصطفى الفقي: إذا ضربت اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل ستهتز المنطقة بأكملها (فيديو)

أكد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي: أنه إذا تم ضرب اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل ستهتز المنطقة بأكملها.

زوجة عدوية تكشف نص رسالة التهديد التي وصلت إليها بعد الحادث الشهير (فيديو)

أكدت السيدة نوسة، زوجة الفنان أحمد عدوية، أن زوجها في الحادثة الشهيرة تعرض لمحاولة اغتيال، مضيفة: "وبعد الحادث كان بيهددوني".

زوجة أحمد عدوية: فكرت أتطلق، والفنان: "كنت بخونك بس غصب عني"

قالت السيدة نوسة زوجة الفنان الكبير أحمد عدوية: "في بداية حياتنا كنت بغير عليه بس لما كبرت عرفت إن الفنان لازم يكون حواليه معجبات وتفهمت الموضوع".

اتحاد الكرة يرد على غياب بركات وحازم إمام عن جلسة توقيع التوأم

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن عدم حضور الثنائي حازم إمام ومحمد بركات جلسة توقيع التوأم حسن لعقود تدريب منتخب مصر لظروف خاصة وليس لرفضهما تواجد التوأم على رأس القيادة الفنية كما يثار في الإعلام.

ضياء رشوان: إسرائيل تمثل قاعدة عسكرية مكتملة في المنطقة بالنسبة إلى أمريكا (فيديو)

أكد ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي انتهازي ويذهب ذات اليسار مرة وأخرى ذات اليمين حسب مصلحته، وأمريكا تخوفت من اتساع الحرب فى المنطقة وهي ترفض ذلك خوفًا على مصالحها.

الزوار مش مصدقين إنه حيوان، فيديو جديد لدب يقف على رجليه كالإنسان في تايوان (فيديو)

بعد أن أثار الدب الشمسي في حديقة حيوانات في الصين قبل الكثير من التساؤلات والحيرة عندما وقف كالإنسان على رجليه يلوح للزائرين.. ها هو المشهد تتكرر وهذه المرة في تايوان.

كأنك ترى، ابتكار ثوري لـ طلاب هندسة بنها الأهلية يعيد الحياة لفاقدي البصر (فيديو)

"كأنك ترى" اختصار لمشروع مبتكر قدمه طلاب كلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية خلال مشاركتهم في هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم بجامعة بنها، يحمل عنوان المساعد الذكي "روتاتيلو" هي فكرة نظارة مرتبطة بمجموعة من المتحمات والحساسات التي تترجم كل ما يوجد حول الشخص غير المبصر من أشخاص وأشياء وعلامات وغيرها وتوجهه نحو طريقة التعامل معها.

على طريقة فيلم "غبي منه فيه"، ركلة جزاء كوميدية تثير السخرية في البرازيل (فيديو)

على طريقة فيلم “غبي منه فيه” للفنان هاني رمزي، شهد الدوري البرازيلي ركلة جزاء أثارت سخرية العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.