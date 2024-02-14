شبانة لـ صالح جمعة بعد هجومه على الزمالك بسبب شقيقه: أنت آخر واحد يتكلم

صالح جمعة، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تصريحات صالح جمعة بشأن رحيل شقيقه عبد الله عن الزمالك لم تكن موفقة، مشيرًا إلى أن النادي الأبيض صبر كثيرًا على اللاعب، من أجل العودة لمستواه الطبيعي لكن ذلك لم يحدث.

الزمالك تحمل عبد الله جمعة كثيرًا

وقال شبانة في تصريحات لبرنامجه بوكس تو بوكس: "الزمالك تحمل عبد الله جمعة كثيرًا، والنادي قرر فسخ عقده بعدما أبرم عدة صفقات، وكان من الوارد بقاء اللاعب في حال عدم ضم الصفقات".

وأضاف: "سؤالي لـ صالح جمعة (مين اللي يستاهل كدا يا كابتن، هل الزمالك أم عبد الله جمعة؟!)".

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وأكمل: "صالح جمعة قال إنه حزين لرحيله من الأهلي، ولم يقدم أي شيء خارجه، رغم أن النادي صبر عليه كثيرًا، لكن عليه ألا يتحدث عن الالتزام والعمل".

وزاد: "من الممكن أن يتحدث صالح فقط عن المهارة والجماهيرية، لكن عليه ألا يتحدث عن الالتزام مطلقًا".

وكان صالح جمعة، المنتقل حديثا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الكرخ العراقي، هاجم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بسبب رحيل شقيقه عبدالله جمعة، عن القلعة البيضاء.

وقال صالح جمعة، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس 2»: “عبدالله جمعة متواجد في نادي الزمالك منذ 7 سنوات، دخل النادي بأدب واحترام وأخلص وأفنى للفريق الأبيض على مدار 7 سنوات، وتوج مع النادي بجميع البطولات”.

وأضاف: "عبد الله جمعة ممكن يكون خد بطولات أكتر من ناس موجودة في مجلس الإدارة، خروج لاعب مثل عبدالله جمعة، وهو كابتن من كباتن الزمالك بهذا الشكل قبل غلق باب القيد بـ48 ساعة شيء مهين جدًّا».

وتابع: “الجميع يشهد داخل نادي الزمالك برجولة عبد الله جمعة وإخلاصه، عندما يتم فسخ العقد من طرف واحد، ويخرج نادي الزمالك ببيان بأنه تم فسخ العقد بالتراضي وهذا لم يحدث يبقى في حاجة غلط»، مؤكدًا: «عبدالله لم يوقع على استمارة أو ورقة مع مجلس إدارة الزمالك تفيد بفسخ التعاقد بالتراضي، اتاخد على خوانة على الرغم من أنه لم يقصر مع النادي”.

وأكمل: “حسين لبيب هو من جدد عقد عبدالله جمعة، مع ناديي الزمالك أثناء فترة اللجنة المؤقتة، وحصل على شيكات من توقيع حسين لبيب، مقدم تعاقد ولم يتم صرفها حتى الآن وهو لم يفكر لثانية في رفع قضية بهذه الشيكات”.

الإسماعيلي يفسخ عقد صالح جمعة

وأعلن النادي الإسماعيلي، في وقت سابق، فسخ عقد صالح جمعة لاعب الفريق بالتراضي بين الطرفين، وحصول اللاعب على مستحقاته المالية.

منح الإسماعيلي، صالح جمعة، كافة المستحقات المالية تمهيدا لفسخ التعاقد معه، بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.

عبد الله جمعة لاعب الزمالك السابق، فيتو

الزمالك يفسخ عقد عبد الله جمعة

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن قيام مسؤولي القلعة البيضاء عن إنهاء التعاقد مع عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتراضي.

وأعلن مسئولو نادي الزمالك، في وقت سابق عن صفقات النادي الجديد التي تعاقد معها مسئولي القلعة البيضاء لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ومن أبرز الأسماء التي تعاقد معها محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش وياسر حمد مدافع منتخب فلسطين وأحمد حمدي لاعب الأهلي السابق ومحمد عاطف لاعب طنطا وغيرهم من اللاعبين.

ووافق مسئولو نادي الزمالك، على إعارة محمد طارق الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى المصري لمدة موسم ونصف الموسم.

صفقة عبد الله السعيد

وأنهى مسؤولو نادي الزمالك، صفقة ضم عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز لضمه في يناير الجاري لمدة موسم ونصف ومن المقرر أن يعلن النادي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وينتظر محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حسم موقفه مع القلعة البيضاء خاصة وأن اللاعب عقده ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

ويترقب محمود علاء موقفه مع النادي بالرحيل أو الاستمرار مع الفريق أو تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وكشف مصدر بنادي الزمالك، عن حصول النادي على استغناء ياسر حمد مدافع منتخب فلسطين من أجل ضمه لصفوف فريق الزمالك في حالة اجتياز الكشف الطبي الذي سيخضع له اللاعب.

ياسر حمد مدافع الزمالك

وانضم ياسر حمد مدافع منتخب فلسطين للزمالك في صفقة انتقال حر وأنهى اللاعب كافة تفاصيل العقد مع مسئولي القلعة البيضاء على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.

وقيد الزمالك المدافع ياسر حمد كلاعب محلي كونه لاعبًا فلسطينيًّا وهوما تنص عليه لائحة القيد المعمول بها في الدوري المصري إن اللاعب الفلسطيني لا يحتسب ضمن عدد اللاعبين الأجانب.