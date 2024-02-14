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كأنك ترى، ابتكار ثوري لـ طلاب هندسة بنها الأهلية يعيد الحياة لفاقدي البصر (فيديو)

المساعد الذكي جامعة
المساعد الذكي جامعة بنها الاهلية، فيتو

"كأنك ترى" اختصار لمشروع مبتكر قدمه طلاب كلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية خلال مشاركتهم في هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم بجامعة بنها، يحمل عنوان المساعد الذكي "روتاتيلو" هي فكرة نظارة مرتبطة بمجموعة من المتحمات والحساسات التي تترجم كل ما يوجد حول الشخص غير المبصر من أشخاص وأشياء وعلامات وغيرها وتوجهه نحو طريقة التعامل معها.

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جامعة بنها تختتم اليوم فعاليات "هاكاثون التقنيات الناشئة" لتمكين ذوي الهمم


يتكون الفريق من الطلاب كيرلس ماجد وكارن سامح وعبد الرحمن نايف، بيتر سمير، يوسف وليد بإشراف الدكتورة دينا النجار.


وأكد الدكتور محمد السعيد عميد كلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية، أن الجامعة تقدم كل الدعم للطلاب المبتكرين خاصة أنه أحد أهداف جامعات الجيل الرابع التي تعد الجامعة واحدة منهم، وسط اهتمام الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية.


وأضاف أن الفريق الطلابي شارك العام الماضي أيضا في الهاكاثون وحصل على المركز الثاني ويخوض هذا العام المنافسات بشكل وبروح مختلفة. 

جامعة بنها الأهلية، فيتو


ومن جانبه أوضح كيرلس ماجد قائد الفريق المشارك، أن فكرة المشروع جاءت إليه من الفيلم الشهير روتاتيلو الفأر الطباخ والذي كان يحرك صاحبه عن طريق التحكم بشعره ومن هنا بدأ يفكر في إمكانية خدمة فاقدي البصر عبر إمكانية للتحكم تسهل تعاملهم مع البيئة المحيطية.

جامعة بنها الأهلية، فيتو 


وأضاف أن المساعد الذكي عبارة عن نظاره سوداء بها كاميرا ترسل إشارات ما تره أمامها عبر وحدة تحكم رئيسية وبعدها ترسل إشارات لوحدة التحكم ومنها إلى مواتير اهتزاز مزودة بمحركات بأطراف المريض تجعله يحرك رجله أو قدمة في الاتجاه الصحيح الذي أمامه، كما أن لدى الجهاز القدرة على قراءة النقود والأسعار وإرشاد المريض.


وعن التكلفة المالية قال كيرلس إنها تقدر بحوالي 3 آلاف جنيه تقريبًا وهو سعر بسيط مقارنة بحجم ما يقدمه الجهاز من خدمات ستجعله في متناول جميع المرضى وتقدم لهم الخدمات الطبية التي جعلهم قادرين على العيش كأقرانهم من الأصحاء.

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وقد حصل الفريق على المركز الثاني في الهاكاثون في مجال الإتاحة والترفيه. 

 

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الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية الدكتور جمال السعيد جامعة بنها الاهلية جامعات الجيل الرابع جامعة بنها

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