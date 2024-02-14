الأربعاء 14 فبراير 2024
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خارج الحدود

خروج وزير الدفاع الأمريكي من المستشفى والبنتاجون يخطر البيت الأبيض والكونجرس بحالته

لويد أوستن، فيتو
لويد أوستن، فيتو

 لويد أوستن، أعلن البنتاجون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خرج من المستشفى وبدأ بأداء مهامه.

وقال البنتاجون في بيانه إن أوستن خرج من المستشفى حوالي الساعة 15:30 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأكد البنتاجون أن "إنه يتعافى وبدأ بأداء مهامه في الساعة 17:00". 

وتم إخطار نائبته كاثلين هيكس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون والبيت الأبيض والكونجرس بخروج أوستن من المستشفى.

وتم إدخال أوستن الأحد إلى قسم العناية المشددة وفوض نائبته القيام بمهامه.

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وكان أوستن (70 عامًا) قد أخفى عن الرئيس الأمريكي جو بايدن تشخيص إصابته بالسرطان لأسابيع، ولم يبلغ حتى الكونغرس إلا بعد أيام على دخوله المستشفى في 1 يناير بسبب مضاعفات علاجه.

وقال أطباؤه في مستشفى والتر ريد العسكري الواقع في ضواحي واشنطن الإثنين في بيان إن الوزير "خضع لإجراءات غير جراحية تحت التخدير العام".

 

سرطان البروستاتا

وكان متحدّث باسم "البنتاجون" قد أعلن أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي يُعاني سرطان البروستاتا، قد فوّض مهمّاته لنائبته، الأحد، بعد ساعات من إدخاله المستشفى بسبب "مشكلة طارئة في المثانة".

وقال المتحدّث بات رايدر في بيان: "نَقل الوزير أوستن مهمّات" الوزارة إلى نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس.

وأضاف أنّ هيكس تتولّى "مهمّات" أوستن، مشيرا إلى أنّ الوزير ما زال يتلقّى العلاج وقد أُبلِغ البيت الأبيض والكونجرس بذلك.

وقبل ساعات، قال "البنتاجون" إنّ أوستن "توجّه إلى المستشفى ومعه أنظمة الاتّصالات السرّية وغير السرّية اللازمة" لتأدية واجباته.

ونُقل أوستن إلى المستشفى مجدّدًا الأحد، وهذه المرّة بسبب "مشكلة طارئة في المثانة"، بعد مرور أسابيع على دخول سابق له أثار جدلًا بعدما أبقاه سرًّا.

وغاب أوستن عن الأنظار أواخر ديسمبر، وأيضًا في أوائل يناير، إثر معاناته مضاعفات ناجمة من عمليّة بروستاتا في 22 ديسمبر. وكان قد أخفى في البداية عن الرئيس جو بايدن تشخيص إصابته بالسرطان وخضوعه للعلاج في المستشفى.

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