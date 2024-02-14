أرسله مكبل اليدين وغدر به، جيش الاحتلال يقتل فلسطينيا استخدمه لنقل رسالة إلى النازحين (فيديو)
في حادثة صادمة رواها أحد الصحفيين في غزة، قتل جيش الاحتلال لإسرائيلي شابًا فلسطينيًا بعد أن أرسله مقيَّد اليدين، إلى مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، ليطلب من كوادره والنازحين إخلاء المبنى.
ويُظهر مقطع فيديو متداول الشاب الفلسطيني وهو مقيَّد بين النازحين وإدارة المجمع لإبلاغهم بقرار إخلاء المبنى، وبعد عودته إلى الجيش الإسرائيلي، أطلق الجنود عليه النار.
وقال المصور الصحفي محمد الحلو الموجود في مجمع ناصر الطبي الذي وثق الحادثة إن علامات الخوف والارتباك كانت تبدو على الشاب.
وأضاف الحلو: "عندما عاد إلينا الشاب المعتقل كان جثة هامدة بعد أن أعدمه الجيش الإسرائيلي.. كان المشهد مرعبًا للغاية وهو غارق بالدماء جرّاء تلقيه عدة رصاصات".
وتابع:" نعيش داخل مجمع ناصر الطبي في ظروفٍ قاسية، ويراقبنا الموت لحظة بلحظة مع قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف أي شخص يتحرك في ساحة المستشفى أو يُخرج رأسه من إحدى النوافذ، فضلًا عن نفاد المواد الغذائية بشكل كامل، واعتمادنا على بعض ما تبقى من قطع البسكويت نأكلها على فترات متباعدة".
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