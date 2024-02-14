الأربعاء 14 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أرسله مكبل اليدين وغدر به، جيش الاحتلال يقتل فلسطينيا استخدمه لنقل رسالة إلى النازحين (فيديو)

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

في حادثة صادمة رواها أحد الصحفيين في غزة، قتل جيش الاحتلال لإسرائيلي شابًا فلسطينيًا بعد أن أرسله مقيَّد اليدين، إلى مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، ليطلب من كوادره والنازحين إخلاء المبنى.

ويُظهر مقطع فيديو متداول الشاب الفلسطيني وهو مقيَّد بين النازحين وإدارة المجمع لإبلاغهم بقرار إخلاء المبنى، وبعد عودته إلى الجيش الإسرائيلي، أطلق الجنود عليه النار.

وقال المصور الصحفي محمد الحلو الموجود في مجمع ناصر الطبي الذي وثق الحادثة إن علامات الخوف والارتباك كانت تبدو على الشاب.

Advertisements

وأضاف الحلو: "عندما عاد إلينا الشاب المعتقل كان جثة هامدة بعد أن أعدمه الجيش الإسرائيلي.. كان المشهد مرعبًا للغاية وهو غارق بالدماء جرّاء تلقيه عدة رصاصات".

وتابع:" نعيش داخل مجمع ناصر الطبي في ظروفٍ قاسية، ويراقبنا الموت لحظة بلحظة مع قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف أي شخص يتحرك في ساحة المستشفى أو يُخرج رأسه من إحدى النوافذ، فضلًا عن نفاد المواد الغذائية بشكل كامل، واعتمادنا على بعض ما تبقى من قطع البسكويت نأكلها على فترات متباعدة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جيش االاحتلال لإسرائيلي مقي د اليدين مستشفى ناصر الطبي خان يونس النازحين الشاب الفلسطيني الجيش الإسرائيلي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 14-2-2024

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

قائمة الأهلي لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

10 نقاط ترصد أهداف زيارة أردوغان التاريخية لمصر عقب قطيعة 12 عاما

زكريا أحمد.. حفظ القرآن الكريم ودرس في الأزهر الشريف.. تألق ملحنًا وقدم 1600 لحن.. وانتهت حياته بمأساة

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

أخفت عشيقها في الدولاب وخدرت الضحية، كيف دبرت "دينا" جريمة قتل زوجها بالجيزة؟

ذروتها غدا.. الأرصاد تعلن عن موجة من الطقس السيء (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

استهلاك 36 مليار كوب سنويًا، ثورة وشيكة في بريطانيا بسبب أزمة الشاي

سيدة تهزم السرطان بالقاضية 5 مرات.. اعرف التفاصيل

قد تكون مؤشرا سلبيا، ما هي متلازمة الرجل اللطيف؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في بداية تعاملات الأربعاء 14-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14-2-2024

المزيد

انفوجراف

التشكيل الكامل للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في عيده، هل الحب حرام؟ الدكتور علي جمعة يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية