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ثقافة وفنون

زوجة عدوية تكشف نص رسالة التهديد التي وصلت إليها بعد الحادث الشهير (فيديو)

أحمد عدوية وعادل
أحمد عدوية وعادل إمام، فيتو

أحمد عدوية، أكدت السيدة نوسة، زوجة الفنان أحمد عدوية، أن زوجها في الحادثة الشهيرة تعرض لمحاولة اغتيال، مضيفة: "وبعد الحادث كان بيهددوني".

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تهديد زوجة أحمد عدوية

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "تعرضت للتهديد بعد الحادث اللي اتعرض له أحمد عدوية، ووصل ليَّ لحد البيت وقالوا احمدي ربنا إن جوزك قام بالسلامة وبطلي كلام شوية، فسكت ومن يومها وأنا ساكتة وكان حلمي الأساسي إن عدوية يخف ويشوف أحفاده".

 

وأكدت: "حالتي الصحية منذ حادثة أحمد عدوية ما بقتش كويسة، جات لي جلطة في رجلي لحد دلوقتِ مأثرة في حركتي وهو بيزعل لما بيشوفني تعبانة".

 

رسالة محمد عبد الوهاب لأحمد عدوية

ولفتت: "موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب قال لأحمد عدوية بعد حملة الهجوم عليه، ما تزعلش يا عدوية وكل لما يهاجموك حط الجرنال اللي بيهاجموك فيه واقف عليه تلاقي نفسك هتعلا مش هتوطى، وكان بيقول أحمد عدوية الترتر بتاع بدلة الرقص هو اللي بيضيء بدلة الرقص وبيضيء الفن، واعتمدوه في الإذاعة سنة 1980".

عادل إمام يمتدح أحمد عدوية

وعرضت لميس الحديدي، فيديو نادرًا للزعيم عادل إمام من حفل عودة أحمد عدوية، وهو يمتدح الفنان الشعبي الكبير، مؤكدًا تعرض عدوية لحادث محاولة اغتيال.
 

 

رأي نجيب محفوظ في أحمد عدوية

وعرضت تسجيلًا نادرًا لنجيب محفوظ، يكشف عن رأيه في أحمد عدوية، حيث أكد: "بعد اختفاء عمالقة الغناء لاحظت إن اللي من مدرستهم في الحنجرة والمذهب ما بقتش أتابعهم بنفس الحماس لإني أخدت على العمالقة إنما لما يكون حاجة جديدة يمكن أسمعها حتى لو ما اعتبرتهاش جوهرية، عدوية أجد في أغانيه كلام وانغام تمشي معايا وأطرب ليها وأجد إن فيه صلة بينها وبين فوضى العصر، يعني أعطت فوضى العصر قالب غنائي جميل أي ترجمت روح العصر وهذا رأيي لذلك صوت عدوية يطربني وهو يستخدم أساليب شعبية وصوت خشن شعبي لا يخلو من الحلاوة".

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زوجة احمد عدوية أحمد عدوية الفنان احمد عدوية محمد عبد الوهاب نجيب محفوظ عادل امام حادث أحمد عدوية

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