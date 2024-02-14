مصطفى الفقي: إذا ضربت اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل ستهتز المنطقة بأكملها (فيديو)

اتفاقية السلام، أكد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي: أنه إذا تم ضرب اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل ستهتز المنطقة بأكملها.

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خطورة ضرب اتفاقية السلام

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": الإسرائيليين العقلاء يدركون جيدًا خطورة ضرب اتفاقية السلام مع مصر، وهناك متحدثون إسرائيليون رسميون على التليفزيون الإسرائيلي صرحوا بأنهم لا يفكرون في هذه المجازفة وأن نسف اتفاق السلام مع مصر مغامرة غير محسوبة العواقب وإذا فعلوا ذلك ستكون العواقب وخيمة.

جرائم إسرائيل وسلوك اليهود على مر العصور

وتابع: "إسرائيل ما صدقت إن أكبر دولة عربية قبلت بمبدأ الأرض مقابل السلام، فلا يمكن أبدًا أن تتجاوز ذلك وتتنطط على أكتافها كل شوية، هو عايز يصفي القضية الفلسطينية ويفضي الأرض وبيحاول يجد مبرر لكل الجرائم المروعة التي يرتكبها في غزة كل يوم وبيحاول يضرب حركة المقاومة الوطنية وياخد أكبر مساحات من الأرض ويخلي الأراضي من السكان ويتمدد بداخلها، وسيملأها بمستوطنين وهو استعمار شرس، والمسألة اليهودية شغلت العالم كله من العصور الوسطى لحد دلوقتِ وتسللت لكل الأمبراطوريات وبلاك كل الملوك والحكام واتنططوا على الكل".

رسالة السيسي من تصفية القضية الفلسطينية

ولفت: "ليس من المعقول أن يتم تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأراضي المصرية، مؤكدًا أن مصر ستظهر غضبها بشكل واضح من السياسات الإسرائيلية والرئيس السيسي تحدث عن ذلك علانية وانتقدها".



في وقت سابق، كشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، حقيقة ما يتردد عن تلويح مصر بتعليق اتفاقية السلام حال اجتياح إسرائيل رفح الفلسطينية.

معاهدة السلام مع إسرائيل

وأوضح المتحدث باسم الخارجية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: معاهدة السلام هي اتفاقية موجودة على مدار 4 عقود وهناك التزام من جانب الطرفين بها وكل طرف يلتزم بتعهداته وهذا هو الموقف حاليًّا، ولم نلوح بتعليقها كما يشاع ويتردد.

رسالة مصر لإسرائيل

وأضاف: الوضع متأزم للغاية بسبب الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وتكدس ما يقرب من مليوني فلسطيني وأي عمليات قصف واسعة النطاق في رفح الفلسطينية تنذر بتفجر الموقف وهناك سيناريوهات عديدة تستعد لها الدولة المصرية، ومستعدون لأي سيناريو، ومصر أبلغت إسرائيل بأنها لا تقبل بارتكاب أي مذبحة في رفح الفلسطينية.

أوراق مصر في الأزمة الفلسطينية

وتابع: أدعو إلى الابتعاد عن قضايا افتراضية خاصة فيما يتعلق بشأن تعليق اتفاقية السلام ومن نقل ذلك مصدر مجهول ومصر لم تطرح تعليق اتفاقية السلام في كل الأحوال، ولكن مصر لديها من الأوراق ما تستخدمه في حينه وبالأسلوب المناسب.