الأربعاء 14 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

مصطفى الفقي: إذا ضربت اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل ستهتز المنطقة بأكملها (فيديو)

الدكتور مصطفى الفقي،
الدكتور مصطفى الفقي، فيتو

اتفاقية السلام، أكد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي: أنه إذا تم ضرب اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل ستهتز المنطقة بأكملها.

Advertisements

خطورة ضرب اتفاقية السلام

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": الإسرائيليين العقلاء يدركون جيدًا خطورة ضرب اتفاقية السلام مع مصر، وهناك متحدثون إسرائيليون رسميون على التليفزيون الإسرائيلي صرحوا بأنهم لا يفكرون في هذه المجازفة وأن نسف اتفاق السلام مع مصر مغامرة غير محسوبة العواقب وإذا فعلوا ذلك ستكون العواقب وخيمة.

جرائم إسرائيل وسلوك اليهود على مر العصور

وتابع: "إسرائيل ما صدقت إن أكبر دولة عربية قبلت بمبدأ الأرض مقابل السلام، فلا يمكن أبدًا أن تتجاوز ذلك وتتنطط على أكتافها كل شوية، هو عايز يصفي القضية الفلسطينية ويفضي الأرض وبيحاول يجد مبرر لكل الجرائم المروعة التي يرتكبها في غزة كل يوم وبيحاول يضرب حركة المقاومة الوطنية وياخد أكبر مساحات من الأرض ويخلي الأراضي من السكان ويتمدد بداخلها، وسيملأها بمستوطنين وهو استعمار شرس، والمسألة اليهودية شغلت العالم كله من العصور الوسطى لحد دلوقتِ وتسللت لكل الأمبراطوريات وبلاك كل الملوك والحكام واتنططوا على الكل".

 

الخارجية: ملتزمون بمعاهدة السلام مع إسرائيل ولم نلوح بتعليقها

الخارجية عن طرد السفيرة الإسرائيلية: مصر لن تقع في فخ الحرب الكلامية

رسالة السيسي من تصفية القضية الفلسطينية 

ولفت: "ليس من المعقول أن يتم تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأراضي المصرية، مؤكدًا أن مصر ستظهر غضبها بشكل واضح من السياسات الإسرائيلية والرئيس السيسي تحدث عن ذلك علانية وانتقدها". 
 

في وقت سابق، كشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، حقيقة ما يتردد عن تلويح مصر بتعليق اتفاقية السلام حال اجتياح إسرائيل رفح الفلسطينية.

 

معاهدة السلام مع إسرائيل

وأوضح المتحدث باسم الخارجية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: معاهدة السلام هي اتفاقية موجودة على مدار 4 عقود وهناك التزام من جانب الطرفين بها وكل طرف يلتزم بتعهداته وهذا هو الموقف حاليًّا، ولم نلوح بتعليقها كما يشاع ويتردد.

 

رسالة مصر لإسرائيل

وأضاف: الوضع متأزم للغاية بسبب الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وتكدس ما يقرب من مليوني فلسطيني وأي عمليات قصف واسعة النطاق في رفح الفلسطينية تنذر بتفجر الموقف وهناك سيناريوهات عديدة تستعد لها الدولة المصرية، ومستعدون لأي سيناريو، ومصر أبلغت إسرائيل بأنها لا تقبل بارتكاب أي مذبحة في رفح الفلسطينية.

 

أوراق مصر في الأزمة الفلسطينية

وتابع: أدعو إلى الابتعاد عن قضايا افتراضية خاصة فيما يتعلق بشأن تعليق اتفاقية السلام ومن نقل ذلك مصدر مجهول ومصر لم تطرح تعليق اتفاقية السلام في كل الأحوال، ولكن مصر لديها من الأوراق ما تستخدمه في حينه وبالأسلوب المناسب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصطفي الفقي الدكتور مصطفى الفقي اتفاقية السلام إسرائيل معاهدة السلام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل

مواد متعلقة

الخارجية: ملتزمون بمعاهدة السلام مع إسرائيل ولم نلوح بتعليقها

مصطفى الفقي يكشف نية إثيوبيا تجاه مصر ويعلق على تصريح بايدن بشأن معبر رفح

مصطفى الفقي: وجود الكيان المحتل في فلسطين لا يستند إلى حقائق ويحاول سرقة الحقوق

مصطفى الفقي: هناك مخطط خبيث للمنطقة تشارك فيه الولايات المتحدة ودول عربية (فيديو)

الأكثر قراءة

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 14-2-2024

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

10 نقاط ترصد أهداف زيارة أردوغان التاريخية لمصر عقب قطيعة 12 عاما

زكريا أحمد.. حفظ القرآن الكريم ودرس في الأزهر الشريف.. تألق ملحنًا وقدم 1600 لحن.. وانتهت حياته بمأساة

قائمة الأهلي لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

أخفت عشيقها في الدولاب وخدرت الضحية، كيف دبرت "دينا" جريمة قتل زوجها بالجيزة؟

الدوري الممتاز، موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي

ذروتها غدا.. الأرصاد تعلن عن موجة من الطقس السيء (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

استهلاك 36 مليار كوب سنويًا، ثورة وشيكة في بريطانيا بسبب أزمة الشاي

سيدة تهزم السرطان بالقاضية 5 مرات.. اعرف التفاصيل

قد تكون مؤشرا سلبيا، ما هي متلازمة الرجل اللطيف؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في بداية تعاملات الأربعاء 14-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14-2-2024

المزيد

انفوجراف

التشكيل الكامل للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في عيده، هل الحب حرام؟ الدكتور علي جمعة يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية