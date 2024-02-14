من ديو أصالة وأحمد سعد إلى وائل جسار وزوجته، مفاجأة نجوم الغناء للعشاق في عيد الحب (فيديو)

يحتفل العالم اليوم بـ عيد الحب 2024 لذي يحل في 14 فبراير من كل عام، وبهذه المناسبة يستعد نجوم الغناء لطرح أغنيات وديوهات جديدة.

سبب فرحتي لـ أصالة وأحمد سعد

وتطرح الفنانة أصالة وأحمد سعد ديو بعنوان "سبب فرحتي" عرضوا مقطعًا منه على أن يتم عرض المقطع كاملًا اليوم.

وقالت أصالة عبر حسابها بمنصر “إكس” تويتر سابقًا، سبب فرحتي ❤️ حبينا نشارككم نص الأغنية النهارده عشان تحتفلوا وتغنوها في عيد الحب.. وبكرة إن شاء الله الأغنية كاملة على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية".

Advertisements

سبب فرحتي ❤️

حبينا نشارككم نص الأغنية النهاردة عشان تحتفلوا وتغنوها في عيد الحب.. وبكرة إن شاء الله الأغنية كاملة على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية.#أصالة_و_أحمد_سعد #سبب_فرحتي #عيد_الحب pic.twitter.com/DIRfGtnEiF — Assala (@AssalaOfficial) February 13, 2024

كما علّق أحمد عبر إنستجرام: "حبينا نشارككم نص الأغنية النهارده عشان تحتفلوا وتغنوها في عيد الحب.. وبكرة إن شاء الله الأغنية كاملة على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية".

زياد برجي يطلق "حقك عليَّ"

وأطلق زياد برجي اليوم فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان "حقك عليَّ".

حقك عليَّ، من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي، ومن توقيع المخرج جان كلود ديب، وتوزيع أليكساندر ميساكيان.

وعلَّق على المقطع من وحي عيد العشاق الذي يُصادف اليوم فكتب ما معناه: "عيد حب سعيد".

"مارتحناش" لـ بهاء سلطان في الفالنتين

أما بهاء سلطان فقد قرر طرح أغنية بعنوان "مارتحناش" من كلمات هاني رجب، ألحان إسلام معز، ومدير إنتاج ماجد سليمان.

"أنا بخير" لـ أميمة طالب

وشارك حساب روتانا أغنية "أنا بخير" لـ أميمة طالب والتي تمَّ طرحها منذ قليل، وهي من كلمات نهار، ألحان: راكان وتوزيع هشام السكران.

"كل وعد" تجمع وائل جسار بزوجته لأول مرة

وطرح وائل جسار أغنيته المصرية الجديدة "كل وعد" والتي جمعته لأول مرة بزوجته مارلين، صُوّرت في لبنان، وهي من كلمات: رفيق نجيب الحان: احمد زعيم توزيع ومكساج وماستر: وسام عبد المنعم.

"مواري العتب" لـ نوال الكويتية

ومن الأغنيات التي طرحت خلال الأيام السابقة وتلاقي رواجًا كبيرًا على السوشيال ميديا، طرحت روتانا يوم أمس أغنية وهي حاليًّا تتصدر الترند على يوتيوب في السعودية، وهي من كلمات: الأمير سعود بن عبدالله، ألحان سهم وتوزيع موسيقي: عمر الصبَّاغ.

"أدعج غنج" جديد ماجد المهندس

وطرحت روتانا أغنية "أدعج غنج" لـ ماجد المهندس، وهي من كلمات: الأمير سعود بن عبد الله، ألحان: سهم وتوزيع: عمر الصبَّاغ.

"على بالي" لـ عبد الفتاح جريني

عبد الفتاح جريني تحدث عن أغنيته الجديدة على بالي" التي سيتم طرحها يوم الخميس، معلقًا على الفيديو الذي شاركه حساب روتانا موسيقى على إكس "فيها روح وخلطة مصرية.. مغربية.. لبنانية".