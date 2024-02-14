زادت بنسبة 100%، أسعار كرتونة رمضان 2024 في المحال التجارية

أسعار كرتونة رمضان 2024 في المحال التجارية، طرحت عدد من السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، كرتونة رمضان 2024 التي تتضمن السلع الغذائية الرئيسية، وذلك بالتزامن مع قرب موسم شهر رمضان 2024.

كرتونة رمضان 2024 تبدأ من سعر 145 جنيهًا وحتى 400 جنيه

ووفقًا لما أعلنته السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، فإن كرتونة رمضان 2024 تبدأ من سعر 145 جنيهًا وحتى 400 جنيه.

100% ارتفاعًا في أسعار كرتونة رمضان 2024 في المحال التجارية

وبمقارنة أسعار كرتونة رمضان 2024 بأسعارها في العام الماضي، نجد أن سعر كرتونة رمضان هذا العام ارتفعت ارتفاعًا تراوح من 70 جنيهًا إلى 200 جنيه، أي بأسعار تتراوح من 50% إلى 100%، إذ كانت أسعار كرتونة رمضان 2024 تبدأ من 65 جنيهًا حتى 200 جنيه، حيث كانت كرتونة رمضان 2023 تحتوي على 5 محتويات هي زيت، سكر، أرز، كيس مكرونة 500 جرام، كيس صلصة، عبوة شاي 40 جرامًا.

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أسعار كرتونة رمضان 2024 في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

وجاءت أسعار كرتونة رمضان 2024 في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، كالتالي:

محتويات كرتونة رمضان 2024 بسعر 144.95 جنيه في الأسواق

بلغ سعر كرتونة رمضان 2024 نحو 144.95 جنيه، تحتوي كرتونة رمضان على كيلو أرز، كيلو سكر، ظرف سمن وزن 300 جرام، ظرف صلصة وزن 40 جرام، عبوة شاي وزن 40 جرامًا، كيس ملح وزن 200 جرام، كيس مكرونة وزن 300 جرام، كيس بلح وزن 700 جرام.

محتويات كرتونة رمضان 2024 بسعر 174.95 جنيه في الأسواق

بلغ سعر كرتونة رمضان 2024 نحو 174.95 جنيه، وتحتوي على 2 كيس مكرونة وزن 300 جرام، كيس أرز وزن 900 جرام، كيس سكر وزن 900 جرام، زجاجة زيت خليط وزن 600 مل، عبوة سمن خليط وزن 300 جرام، عبوة ملح ناعم وزن 500 جرام.

محتويات كرتونة رمضان 2024 بسعر 188.95 جنيه في الأسواق

بلغ سعر كرتونة رمضان 2024 نحو 188.95 جنيه، وتحتوي على 2 كيس مكرونة وزن 300 جرام، كيس أرز وزن 900 جرام، كيس سكر وزن 900 جرام، زجاجة زيت خليط وزن 600 مل، عبوة سمن خليط وزن 300 جرام، عبوة ملح ناعم وزن 500 جرام، بلح شامية وزن 250 جرامًا، شاي العروسة وزن 40 جرامًا.

محتويات كرتونة رمضان 2024 بسعر 199.95 جنيه في الأسواق

بلغ سعر كرتونة رمضان 2024 نحو 199.95 جنيه، وتحتوي الكرتونة على زجاجة زيت خليط وزن 600 مل، 2 كيلو أرز، 3 كيس مكرونة.وزن الكيس 300 جرام، كيلو سكر، عبوة صلصة وزن 300 جرام، عبوة شاي وزن 40 جرامًا، ملح ناعم وزن 200 جرام.

محتويات كرتونة رمضان 2024 بسعر 259 جنيهًا في الأسواق

بلغ سعر كرتونة رمضان 2024 نحو 259 جنيهًا، وتحتوي على كيلو أرز، كيلو سكر، كيلو مكرونة، عبوة شاي وزن 40 جرامًا، سمن وزن 300 جرام، فول وزن 500 جرام، صلصة وزن 280 جرامًا، زجاجة زيت وزن 700 مل.

محتويات كرتونة رمضان 2024 بسعر 275 جنيهًا في الأسواق

بلغ سعر كرتونة رمضان 2024 نحو 275 جنيهًا، وتحتوي على 2 كيلو أرز، زجاجة زيت وزن 700 مل، سكر مصري وزن كيلو، عبوة سمن وزن 350 جرامًا، عبوة مكرونة فرن وزن 400 جرام، 2 مكرونة مقصوصة وزن 400 جرام، صلصة عبوة وزن 280 جرامًا، شاي عبوة وزن 40 جرامًا، ملح عبوة وزن 500 جرام.

محتويات كرتونة رمضان 2024 بسعر 324.95 جنيه في الأسواق

بلغ سعر كرتونة رمضان 2024 نحو 324.95 جنيه، وتحتوي كرتونة رمضان على فول بلدي وزن 500 جرام، عدس أصفر وزن 500 جرام، كيس بلح وزن 700 جرام، زجاجة زيت وزن 650 جرامًا، كيس أرز وزن كيلو، كيس سكر وزن كيلو، كيس مكرونة وزن 300 جرام، كيس ملح وزن 200 جرام، عبوة شاي وزن 100 جرام، عبوة صلصة وزن 200 جرام، لفة قمر الدين مصري وزن 300 جرام، عبوة سمن وزن 300 جرام.

محتويات كرتونة رمضان 2024 بسعر 399 جنيهًا في الأسواق

بلغ سعر كرتونة رمضان 2024 نحو 399 جنيهًا، وتحتوي على 2 كيلو أرز، 2 كيلو سكر، كيلو مكرونة، 2 عبوة شاي وزن 40 جرامًا، عبوة سمن وزن 300 جرام، عبوة صلصة وزن 280 جرامًا، زجاجة زيت وزن 700 مل، عبوة عدس وزن 500 جرام، كيلو بلح، عبوة فول وزن 500 جرام.