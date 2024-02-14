الأربعاء 14 فبراير 2024
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منوعات

على طريقة فيلم "غبي منه فيه"، ركلة جزاء كوميدية تثير السخرية في البرازيل (فيديو)

ركلة الجزاء الكوميدية،
ركلة الجزاء الكوميدية، فيتو

على طريقة فيلم “غبي منه فيه” للفنان هاني رمزي، شهد الدوري البرازيلي ركلة جزاء أثارت سخرية العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، فيديو لركلة جزاء محتسبة بطريقة غريبة في بطولة كأس محلية بالبرازيل، وذلك رغم مرور أيام قليلة على الواقعة.

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وفي إحدى المباريات التي جمعت بين فريق إيه بي سي ومارانهاو في كأس شمال الشرق البرازيلي، عادت الكرة لحارس مرمى أحد الفريقين بعد هجمة من الفريق المنافس، ليمسك بها وينزل على الأرض في محاولة لتهدئة اللعب.

 

ولكن المثير في الأمر، أن أحد اللاعبين كان يحاول تحيته، ولكنه لمس الكرة بيده بشكل مفاجئ.

وبالتالي، قرر حكم المباراة احتساب ركلة جزاء للفريق الخصم، ويسجل هدفا منها وسط دهشة من الجميع.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة، حيث تداوله البعض للسخرية من تصرف اللاعب وقرار الحكم المفاجئ.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تشهد احتساب ركلة جزاء بهذه الطريقة، حيث شهدت مباراة الحزم والفيحاء في دوري روشن السعودي تكرار نفس الموقف، وذلك في شهر ديسمبر الماضي.

 

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