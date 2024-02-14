مواعيد مباريات اليوم 14 - 2 - 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات أبطال أوروبا والدوري المصري

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأربعاء ‍‏14 -2 - 2024، العديد من المباريات الهامة في دوري أبطال أوروبا والدوري المصري الممتاز ومختلف الدوريات العالمية والعربية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

المقاولون العرب ضد إنبي - الساعة 4 عصرًا - قناة Ontime sports 1

الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش - الساعة 4 عصرًا Ontime sports 2

زد ضد بيراميدز - الساعة 7 مساءً - الساعة 7 مساءً - قناة Ontime sports 1

بيراميدز في مواجهة صعبة أمام زد، فيتو

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD

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لاتسيو ضد بايرن ميونيخ - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

ناساف كارشي ضد العين الإماراتي - الساعة 4 عصرًا - قناة Bein Sports AFC

الفيحاء ضد النصر السعودي - الساعة 8 مساءً - قناة Bein Sports AFC

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

بولونيا ضد فيورنتينا - الساعة 8 مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

نهضة بركان ضد الاتحاد التوركي - الساعة 5 مساءً

نهضة الزمامرة ضد الجيش الملكي - الساعة 5 مساءً

الرجاء البيضاوي ضد المغرب الفاسي - الساعة 7 مساءً

الشباب الرياضي السالمي ضد الوداد البيضاوي - الساعة 9 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في دوري نجوم قطر

أم صلال ضد العربي - الساعة 5 مساءً

المرخية الرياضي ضد الغرافة - الساعة 5 مساءً

الشمال ضد الوكرة - الساعة 7 مساءً

يسير فريق باريس سان جيرمان بثبات نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي في ظل تقدمه بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، لكن لقب "ليج1" يبقى من الشكليات للملاك القطريين الحالمين بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

وبعدما انتهى مشوار باريس سان جيرمان عند ثمن النهائي في الموسمين الماضيين، يبدو نادي العاصمة الفرنسية مرشحًا للتخلص من العقدة كونه يواجه ريال سوسييداد الذي يحل اليوم الأربعاء، ضيفًا على "بارك دي برانس" في أول مواجهة على الإطلاق بين الفريقين.

تصريحات إنريكي عن مواجهة سوسيداد

وبعد سحب القرعة، قال المدرب الإسباني لفريق باريس سان جيرمان لويس إنريكي "أنا سعيد تمامًا بالقرعة لأني أردت حقًّا العودة لإسبانيا. أعرف ريال سوسييداد جيدًا ويملك الكثير من اللاعبين الذين دافعوا عن ألوان إسبانيا حين كنت مدربًا للمنتخب الوطني".

وتابع "نعلم أن الأمور ستكون صعبة. تصدروا مجموعة كانت تضم إنتر (الإيطالي) الذي كان وصيفًا لنسخة العام الماضي".

لكن وضع النادي الباسكي تغير منذ إنهائه مجموعته في الصدارة، إذ دخل في دوامة من النتائج السيئة وآخرها سقوطه على أرضه أمام أوساسونا لأول مرة منذ 2005 بالخسارة أمامه 0-1 السبت في المرحلة الـ24 من الدوري.

واكتفى سوسييداد بفوز وحيد في المراحل الثماني الأخيرة، ما يجعله أمام مهمة شاقة الأربعاء في باريس ضد سان جيرمان الذي سيكون باستطاعته الاعتماد على نجمه المطلق كيليان مبابي المتعافي من الإصابة.

ولم يشارك مبابي في المباراة التي فاز فيها فريقه على ضيفه ليل 3-1 السبت في الدوري، بعدما فضل إنريكي عدم المخاطرة بمتصدر هدافي الدوري (20 هدفًا)، فأبقاه على مقاعد الاحتياط بعد إصابته في الكاحل خلال الفوز على بريست 3-1 في ربع نهائي كأس فرنسا الأربعاء.

وقال إنريكي "لو كانت مباراة نهائية (أمام ليل)، لشارك فيها. سيكون جاهزًا بنسبة 100 بالمئة الأربعاء من دون شكٍّ".

وسجل مبابي 3 أهداف في 6 مباريات ضمن دوري الأبطال هذا الموسم مساهمًا بتأهل فريقه وصيفًا من المجموعة السادسة التي تصدّرها دورتموند.

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان أمام الإسبان

ويعول بي إس جي أيضًا على خبرات إنريكي في مواجهة أندية الليجا، حيث مر العملاق الفرنسي بالعديد من المحطات الإسبانية في مشواره بأربع بطولات قارية مختلفة، هي دوري الأبطال واليوروبا ليج وكأس الكؤوس الأوروبية وكأس الاتحاد الأوروبي.

وفي حديقة الأمراء، سيكون ريال سوسييداد، الضيف الإسباني الثامن على باريس، الذي يسعى لفض الاشتباك وترجيح كفته رقميا عندما يستضيف أندية الليجا.

وسبق أن لعب باريس سان جيرمان ضد 7 أندية إسبانية، وهي العملاقين ريال مدريد وبرشلونة إضافة إلى إشبيلية وأتلتيك بيلباو وديبورتيفو لاكورونيا وفالنسيا وراسينج سانتاندير.

واحتفل باريس سان جيرمان بتسعة انتصارات على الإسبان وسط أنصاره في حديقة الأمراء بنسبة نجاح 50%، بينما اكتفى بالتعادل 6 مرات مقابل 3 هزائم أمام برشلونة في 2015 وريال مدريد في 2018 وقبلهما ديبورتيفو لاكورونيا في 2000.

وسجل باريس سان جيرمان 36 هدفًا على ملعبه في مرمى الأندية الإسبانية، بينما استقبل 23 هدفًا.

ويدرك إنريكي ولاعبوه أن الميزان الرقمي في تاريخ المواجهات المباشرة، بحاجة إلى تعديل طارئ بنتيجة إيجابية تعزز من فرص سان جيرمان في التأهل لدور الثمانية قبل مواجهة أصعب في الإياب على معقل الفريق الباسكي في 5 مارس المقبل.

ويرتكز إنريكي كثيرًا على لغة الأرقام في تصديه لانتقادات وسائل الإعلام الفرنسية، ولطالما كرر في مؤتمراته الصحفية أن باريس أكثر الفرق خلقا للفرص في دوري الأبطال، وثاني أكثر الفرق استحواذا خلف مانشستر سيتي، فهل ينجح المدرب الإسباني في ترجيح كفة باريس أمام ضيوفه من الليجا؟