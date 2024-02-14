تأثيره وصل إلى 60 كيلومترا، انفجار ضخم بخط رئيسي لنقل الغاز في إيران (فيديو)

أفادت تقارير إيرانية، فجر اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار ضخم بخط رئيسي لنقل الغاز في مدينة بروجن التابعة جنوب غرب إيران.

وذكرت مصادر إيرانية أن دوي الانفجار الضخم وصل إلى مسافة تبعد قرابة 60 كيلومترًا من موقع الحادث.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن حاكم المدينة فتاح كرمي قوله إن من المرجح أن يكون سبب الحادث انفجار في خط أنابيب الغاز الوطني عالي الضغط.

#عاجل | وسائل إعلام إيرانية: مشهد من الانفجار الكبير لخط نقل الغاز الرئيسي في مدينة بروجن في إيران، حيث وصل صدى الانفجار إلى مسافة 60 كيلومتر من موقع الانفجار pic.twitter.com/st0P6QYy6O — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 13, 2024

وأضاف أنه "تم إغلاق محور الاتصال بين بروجن ولوردجان وخوزستان في محيط خط الأنابيب الذي شهد الانفجار، فيما تتمركز فرق الإنقاذ والإطفاء في الموقع".

Advertisements

ونقلت قناة "خبر" الإيرانية عن مصدر أمني قوله إن "النيران ستتوسع ما دام هناك غاز في الخط ونأمل أن تُجدي جهود رجال الإطفاء نفعًا".

عاجل| مصادر صحفية: انـفـجــار ضخم في أحد المواقع بإيران. pic.twitter.com/r5W1aXIP4O — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 13, 2024

وشدد على أنه "من غير الممكن في الوقت الحالي الجزم بطبيعة الحدث، وما إذا كان عملًا إسرائيليًّا أم حادثًا عرضيًّا".

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.