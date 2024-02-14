الأربعاء 14 فبراير 2024
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خارج الحدود

تأثيره وصل إلى 60 كيلومترا، انفجار ضخم بخط رئيسي لنقل الغاز في إيران (فيديو)

انفجار ضخم بخط رئيسي
انفجار ضخم بخط رئيسي لنقل الغاز في إيران، فيتو

أفادت تقارير إيرانية، فجر اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار ضخم بخط رئيسي لنقل الغاز في مدينة بروجن التابعة جنوب غرب إيران.

وذكرت مصادر إيرانية أن دوي الانفجار الضخم وصل إلى مسافة تبعد قرابة 60 كيلومترًا من موقع الحادث.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن حاكم المدينة فتاح كرمي قوله إن من المرجح أن يكون سبب الحادث انفجار في خط أنابيب الغاز الوطني عالي الضغط.

وأضاف أنه "تم إغلاق محور الاتصال بين بروجن ولوردجان وخوزستان في محيط خط الأنابيب الذي شهد الانفجار، فيما تتمركز فرق الإنقاذ والإطفاء في الموقع".

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ونقلت قناة "خبر" الإيرانية عن مصدر أمني قوله إن "النيران ستتوسع ما دام هناك غاز في الخط ونأمل أن تُجدي جهود رجال الإطفاء نفعًا".

وشدد على أنه "من غير الممكن في الوقت الحالي الجزم بطبيعة الحدث، وما إذا كان عملًا إسرائيليًّا أم حادثًا عرضيًّا".

 

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انفجار ضخم خط رئيسي لنقل الغاز مدينة بروجن غرب ايران هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية خط انابيب الغاز

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