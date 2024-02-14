الأربعاء 14 فبراير 2024
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أخبار مصر

انخفاض درجات الحرارة وعودة الأمطار الرعدية، الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم

الطقس، فيتو
الطقس، فيتو

حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على شمال الصعيد،  دافئ جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وقالت إنه من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية خلال بيان لها نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، هطول أمطار من متوسطة إلى رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية.

 

 

أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية

كما توقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.


وعن نشاط الرياح أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا بدرجات الحرارة وجاءت كالتالي:
 

وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى أقل من صفر درجة مئوية وتنشط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.


وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، عودة الأجواء الشتوية بقوة اعتبارًا من اليوم الأربعاء حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد، ويرجع ذلك إلى تمركز منخفض جوى على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوي بارد متعمق في طبقات الجو العليا.


وتكون أهم العوامل المصاحبة لهذه الحالة  سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق وانخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

عودة الأجواء الشتوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء 14 - 02 - 2024 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 14-02-2024 فى مصر

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