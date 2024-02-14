الأربعاء 14 فبراير 2024
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خارج الحدود

البحرية الأمريكية تعلن تأمين عبور 2000 سفينة عبر مضيق عدن

السفن البحرية فى
السفن البحرية فى البحر الأحمر، فيتو

مضيق عدن، أكد قائد حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت أيزنهاور" مارك ميجاز أن قواته تمكنت من تأمين عبور 2000 سفينة عبر مضيق عدن إضافة لإضعاف قدرات الحوثيين الهجومية

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام حوثية  بأن قصفا أمريكيا- بريطانيا استهدف منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة في غرب اليمن. 

ولم يذكر التلفزيون تفاصيل أخرى على الفور بشأن القصف.

وفي وقت سابق، أفاد إعلام الحوثي أن هجوما أمريكيا بريطانيا استهدف منطقة رأس عيسى في مديرية التحيتا في محافظة الحديدة بغرب اليمن.

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ضربات متكررة على مواقع للحوثيين

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت أمس استهدافَ سفينةٍ أمريكية في البحر الأحمر بعددٍ من الصواريخ، فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين أطلقوا صاروخين على سفينة شحن ترفع علمَ جزر مارشال.

وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات متكررة على مواقع للحوثيين باليمن بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية بعدما أعلنت مسؤوليتها عن استهداف سفن تجارية بصواريخ وطائرات مسيرة.

العدوان الإسرائيلي علي غزة


وفي وقت سابق، حذرت جماعة الحوثيين اليمنية،  إسرائيل من أن أي تصعيد لها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة سيقابل بتصعيد من الجماعة لعملياتها العسكرية.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس": "نقول للكيان الإسرائيلي أي تصعيد في رفح أو غزة فلتعلموا أن مسارنا التصعيد".

الحكومة اليمنية تحذر من تداعيات الهجوم علي رفح


إلى ذلك، حذرت الحكومة اليمنية من تداعيات خطيرة لأي تحركات إسرائيلية لاقتحام مدينة رفح في قطاع غزة، واعتبرت ذلك "إمعانًا في القتل بحق الشعب الفلسطيني".

وقالت الخارجية اليمنية في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "استعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام مدينة رفح في قطاع غزة يستهدف الإمعان في القتل والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا، ودليل واضح على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".

الأمم المتحدة تحذر من العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح

الأمم المتحدة: العدوان على رفح يؤدي إلى مذبحة

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مضيق عدن حاملة الطائرات يو إس إس دوايت أيزنهاور مارك ميجاز الحوثيين رأس عيسى محافظة الحديدة البحر الأحمر

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