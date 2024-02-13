زوجة أحمد عدوية: فكرت أتطلق، والفنان: "كنت بخونك بس غصب عني"

أحمد عدوية، قالت السيدة نوسة زوجة الفنان الكبير أحمد عدوية: "في بداية حياتنا كنت بغير عليه بس لما كبرت عرفت إن الفنان لازم يكون حواليه معجبات وتفهمت الموضوع".

الانفصال عن أحمد عدوية

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: "قبل الحادثة الأخيرة لأحمد عدوية كنت بافكر انفصل عنه واتطلق بس الحمد لله إنه محصلش وفضلنا مع بعض، هو كان له غلطات بس طيب وحنين".

خيانة أحمد عدوية لزوجته

وسألت “نوسة” أحمد عدوية على الهواء، قائلة: "مكونتش بتخوني يا راجل؟"، ليرد عدوية: "كنت بخونك بس كان غصب عني".

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أحمد عدوية يغني لزوجته



وغنى أحمد عدوية، لزوجته “حبيبي يا عسل يا ابو دم عسل” علي الهواء معربا عن حبه وتقديره لها في دعمه والوقوف بجانبه خاصة بعد الحادث الذي تعرض له.

وعلقت زوجة أحمد عدوية،"لما كان يغنيلي حبيب يا عسل كنت اتصافى علطول".