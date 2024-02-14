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ثقافة وفنون

زوجة أحمد عدوية تكشف تفاصيل الحادثة الشهيرة والمعجزة الإلهية التي أنقذته من الموت

أحمد عدوية وزوجته،
أحمد عدوية وزوجته، فيتو

أحمد عدوية، كشفت نوسة، زوجة الفنان أحمد عدوية، تفاصيل جديدة عن الحادثة الشهيرة التي تعرض لها زوجها، والتي كادت تنهى حياته.

 

أصعب لحظات أحمد عدوية

وقالت خلال لقائهما ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: "أصعب لحظة في حياتي لما حصلت لأحمد عدوية الحادثة وأنا باستقباله في المستشفى وما كنتش عايزة أسيبه وفاكرة إن كان فيه ست كبيرة كانت بترقيه بالقرآن، وأنا قلت لا يمكن يكون حي واتهيألي إنه ميت واعتقدت إنهم هياخدوه مني ويشرحوه ويسلموه لنا جثة متشرحة".

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وأضافت: "سافرنا باريس لعلاج  أحمد عدوية وهناك اتكلم فجأة وربنا لما يحب يريد ودي معجزة من معجزات ربنا أن أحمد عدوية لم يمت وظل حيًّا، لأن أي دكتور مخ وأعصاب لو اتسأل هيقول إن أحمد عدوية معجزة من عند ربنا".

 

فترة علاج أحمد عدوية 

ولفتت: "فترة علاج أحمد عدوية استمرت من 3 إلى 4 سنوات وفضلوا يقولوا لي إنه لازم ينزل يغني علشان يفتكر الناس لإن كان حصل له جلطات في المخ وحصل مشكلة في الذاكرة".


موقف الزعيم عادل إمام

وأشارت: "خلال مرض أحمد عدوية مفيش فنان صغير أو كبير أو فنانة صغيرة أو كبيرة ما سألوش عنه أو ما قربوش منه وزاروه لحد لما خف وعادل إمام كان على طول يبعت لنا الفنان مصطفى متولي باستمرار لأنه كان بيحب أحمد عدوية أوي".

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لحظات مؤثرة لزوجة أحمد عدوية

وتابعت: "في فترة مرض أحمد عدوية أوقات كتير كنت بدخل أوضتي وأعيط وأقول الدنيا وقفت على كده ويا رب قويني على ولادي وساعات كنت بلومه وأقول له شُفت الشهرة وصلتنا لإيه وشُفت الدنيا عملت فينا إيه لإني أنا كنت دايمًا أحذره من الشهرة وإن الناس غدارة".


حفل عودة أحمد عدوية بعد الحادث

وأشارت: "كانت سعادة أحمد عدوية رهيبة لما رجع البيت وشاف ولاده ولما نزل من العربية كنت موصية أدبح له حاجة تحت رجليه وفعلًا دبحنا ووزعنا لله والقرآن على طول شغال في البيت وبقى فيه جو من الروحانيات وبعد كده بـ3 سنين عملنا حفلة في هيلتون النيل وقلت كل اللي يحب عدوية رجع تاني ولازم تحضروا الحفلة ومفيش حد ما حضرش الحفلة سواء من مصر أو خارج مصر الكل حضرها بحب لأحمد عدوية، حفل عودة أحمد عدوية للحياة حضره كبار الفنانين وعلي رأسهم الزعيم عادل إمام، وكان كل حلمي إن أحمد عدوية يخف والحمد لله".

 

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