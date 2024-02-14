ضياء رشوان: إسرائيل تمثل قاعدة عسكرية مكتملة في المنطقة بالنسبة إلى أمريكا (فيديو)

الحرب على غزة ، أكد ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي انتهازي ويذهب ذات اليسار مرة وأخرى ذات اليمين حسب مصلحته، وأمريكا تخوفت من اتساع الحرب فى المنطقة وهي ترفض ذلك خوفًا على مصالحها.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن تخوف أمريكا على مصالحها فى المنطقة جعلها ترسل لأول حاملات طائرات ليس بهدف المشاركة فى الحرب على غزة لكنها رسالة طمأنينة للكيان الصهيوني من ناحية والثانية حماية لمصالحها.

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حاملات الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر

وأوضح أن وجود حاملات الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر رسالة صريحة لإيران وحزب الله، موضحًا أن أمريكا ترى أن حكومة نتنياهو متطرفة، وهى أكثر حكومة متطرفة فى تاريخ إسرائيل.



وقال إن أمريكا تحاول بكل الطرق إنقاذ إسرائيل من نفسها، ويبدو في العلن أنها تقسو عليها لكنها فى السر تحافظ عليها، فإسرائيل تمثل قاعدة عسكرية مكتملة فى المنطقة بالنسبة لأمريكا، فأمريكا لديها ما يقرب من 180 قاعدة عسكرية حول العالم.



وأشار إلى ان إسرائيل تبحث عن نصر يشبه السراب، ولا تريد الآن الخروج مهزومة نهائية، فلم تستطع كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

إدخال شحنة القمح الأمريكي إلى غزة

وكان مسؤولون أمريكيون، قد أكدوا أن تأخير وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في إدخال شحنة القمح الأمريكي إلى قطاع غزة، يعد انتهاكا للالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهذا الشأن.

ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء أمس الثلاثاء، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "تأخير بتسلئيل سموتريتش، في إدخال شحنة الطحين أو القمح الأمريكي إلى غزة، يمثل انتهاكا للالتزام الذي قطعه نتنياهو، على نفسه أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل أسابيع قليلة".

وكانت مصادر إعلامية أمريكية، قد كشفت عن خلاف محتدم بين الحليفين، الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية خلافات متشعبة حول حرب غزة.

وأشارت المصادر إلى أن العلاقة بين بايدن ونتنياهو "ليست على ما يرام"، لأن الخلافات تستعر على خلفية "حرب غزة"، رغم الدعم العسكري والسياسي الأمريكي الكبير لتل أبيب، منذ بداية الأزمة الحالية.

