الأربعاء 14 فبراير 2024
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رياضة

شبانة: حسام حسن رفض وضع شرط جزائي وجمال علام فرض نفسه مشرفا

جمال علام يوقع عقود
جمال علام يوقع عقود التوأم لتدريب منتخب مصر، فيتو

حسام حسن، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم فرض نفسه مشرفًا على المنتخب المصري، وقام بتوقيع العقود مع حسام حسن وشقيقه إبراهيم، من أجل تولي قيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "حازم إمام كان مشرفًا على المنتخب الوطني وقام بتوقيع العقود مع روي فيتوريا بتفويض من اتحاد الكرة".

 

حسام حسن يرفض الشرط الجزائي

وأضاف: "حسام حسن رفض وضع شرط جزائي في عقده مع اتحاد الكرة، ولم تكن لديه أي شروط مطلقًا، في رسالة إلا أنه لن يستمر رغمًا عن أي شخص، وإذا لم ينجح سيرحل من منصبه".

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التشكيل الكامل لجهاز منتخب مصر

استقر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب على التشكيل النهائي لأعضاء المنتخب  وجاء كالتالي:
طارق سليمان: مدربًا عامًّا. 
محمد عبد الواحد: مدربًا. 
سعفان الصغير: مدرب حراس.
مانويل باريونوفو: مدرب أحمال "برازيلي ".
وليد بدر: مدير إداري.
كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري.

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري، عن قيمة الرواتب التي سيحصل عليها أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقياد حسام حسن، والتي جاءت على النحو التالي:

رواتب الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر 

حسام حسن المدير الفني: مليون جنيه شهريًّا.

إبراهيم حسن مدير المنتخب: 750 ألف جنيه شهريًّا.

طارق سليمان المدرب العام: 200 ألف جنيه شهريًّا.

سعفان الصغير مدرب الحراس: 100 ألف جنيه شهريًّا.

وليد بدر المدير الإداري: 70 ألف جنيه شهريًّا.

على أن تكون المرتبات السابقة غير شاملة الضرائب، وأن اتحاد الكرة هو من يتكفل بدفع الضرائب.

التوأم يوقعان عقود تدريب منتخب مصر

وقع مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام عقود تولي التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم.

وقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة التهنئة للتوأم حسام وإبراهيم حسن على تولى تدريب منتخب مصر، مع تأكيد توفير جميع متطلبات المنتخب لتحقيق طموحات وآمال الجماهير المصرية.

وتقرر إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم حسام حسن مديرًا فنيًّا لمنتخب مصر الأول وإبراهيم حسن مدير المنتخب، وذلك في الثانية ظهر الخميس 15 فبراير بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام تعيين حسام حسن مديرًا فنيًّا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي فشل في تحقيق نتائج مرضية للجماهير المصرية في بطولة أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وينتظر حسام حسن مهمة شاقة مع منتخب مصر الوطني خلال العام الحالي 2024.

 

مواجهة محتملة أمام ثالث العالم

أول الاختبارات التي يخوضها منتخب مصر تحت قيادة مديره الفني الجديد حسام حسن، هو المشاركة في الدورة الودية الدولية في الإمارات بمشاركة منتخبات كرواتيا ثالث بطولة كأس العالم الأخيرة، إلى جانب منتخبي تونس ونيوزيلندا.

 

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