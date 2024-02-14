في يوم الفلانتين، شيري عادل تعلن انفصالها رسميا عن زوجها طارق صبري

أعلنت الفنانة شيري عادل ، منذ قليل انفصالها بشكل رسمي عن زوجها الفنان طارق صبري وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

انفصال شيري عادل عن زوجها

وقالت شيري عادل: "تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق، مع وجود الاحترام بيننا، ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته".

يذكر أن شيري عادل وطارق صبري أعلنا زواجهما في أكتوبر 2022، وتحدثت شيري عن علاقتها بزوجها قائلة خلال لقاء مع برنامج The Insider: نعرف بعض من 6 سنين من أيام مسلسل "بنات سوبر مان" وأصحاب جدًّا وحصل مواقف وحاجات مش هلحق أحكيها، الصداقة تحولت لحب، لكن الموضوع كان فجأة.

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وعن قصة حبهما أو بداية شرارة الحب قالت شيري عادل: "مش عارفة أقول لحظة معينة ويمكن محتاجة برنامج كامل عشان أحكي".