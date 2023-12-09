أخبار مصر: أمريكا تهين مندوب فلسطين الأممي ووزير خارجيتها، مفاجأة بتصنيف مصر لأغنى 10 دول أفريقية، تحرك من الخطيب لإنقاذ الأهلي

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.



جاءت أهم الأخبار كالتالي:

استخفاف بالعالم، شاهد ماذا فعل مندوب أمريكا بالأمم المتحدة أثناء إلقاء مندوب فلسطين كلمته (فيديو)

أثار المندوب الأمريكي غضب رواد موقع التدوينات القصيرة إكس “تويتر سابقًا”، بعد تجاهله كلمة مندوب فلسطين بـ الأمم المتحدة عندما شرع في بالحديث.

عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس ورفح (فيديو وصور)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في ساعة مبكرة اليوم السبت، باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي متواصل على مدينتي خان يونس ورفح، جنوب قطاع غزة.

الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته في مجموعات الكونفدرالية عبر بوابة ساجرادا الأنجولي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولي اليوم السبت، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

رغم الفيتو الأمريكي، المجموعة العربية تعد مشروع قرار جديد بشأن وقف إطلاق النار في غزة

قال مصدر دبلوماسي لسكاي نيوز عربية إن المجموعة العربية تعمل على إعداد مشروع قرار جديد بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيتم تقديمه إلى مجلس الأمن قريبا.

كولر أول المستهدفين، تحرك عاجل من الخطيب بعد تعادل الأهلي أمام شباب بلوزداد

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن قرار من جانب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعقد جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني عقب التعادل أمام شباب بلوزداد.

واشنطن تمنع وزير الخارجية الفلسطيني من الإدلاء بتصريح

منعت الحكومة الأمريكية وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عضو مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، من الإدلاء بتصريح خلال مباحثاته في واشنطن.

المقاولون العرب يوجه الشكر لشوقي غريب ويقرر تعيين طلعت محرم مديرا فنيا

وجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح الشكر للكابتن شوقي غريب على الفترة التي قضاها مع الفريق بعد مناقشات لوضع الفريق في ترتيب مسابقة الدوري وعدم تحقيق أي فوز حتى الجولة الثامنة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 09 -12-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وعلى جنوب الصعيد.

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تعرف على إجراءات الاقتراع والفرز في الانتخابات الرئاسية

قانون الانتخابات الرئاسية، نظم قانون الانتخابات الرئاسية إجراءات الاقتراع والفرز في الانتخابات والمشرفين عليها حسب هذا القانون.

تصنيف لأغنى 10 دول أفريقية، ومفاجأة عن ترتيب مصر

كشف موقع شبكة "أفريكا نيوز" عن تصدر نيجيريا، تصنيفًا جديدًا لـ أغنى الدول الأفريقية، بناء على الناتج القومي، الذي نشر أسماء عشرة دول بينها ثلاثة عربية.

بخط اليد، وصية مؤثرة لـ أخصائية تمريض بالشرقية توفيت بعد صراع مع السرطان (صور)

سيطرت حالة من الحزن الشديد على منصات التواصل الاجتماعي بعد وفاة أم شابة تعمل أخصائية تمريض بمستشفي الحسينية المركزى بمرض السرطان في محافظة الشرقية.

قانون الانتخابات الرئاسية، عقوبة تعطيل سير العملية الانتخابية

حدد قانون الانتخابات الرئاسية عقوبات واضحة، ضد كل من استخدم أيًّا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية.

تعرف على راتب معتمد جمال مع الزمالك

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن راتب معتمد جمال مع الزمالك، بعدما وقع عقود تدريبه للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

كشف حساب شوقي غريب مع المقاولون في الدوري المصري بعد قرار رحيله

وجه نادي المقاولون الشكر إلى الكابتن شوقي غريب على الفترة التي قضاها مع الفريق، وقرر تعيين مساعده طلعت محرم المدرب العام كمدير فني مؤقت.

إبراهيم سعيد: 150 ألف جنيه غرامة على كل لاعب بالأهلي بعد التعادل أمام شباب بلوزداد

دوري أبطال أفريقيا، أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، قرر توقيع غرامة على لاعبي الفريق، عقب التعادل أمام شباب بلوزداد.

أول تعليق من رونالدو بعد إنجاز الـ1200 مباراة

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بعد الوصول إلى 1200 مباراة في مسيرته الكروية، مساء الجمعة.

لكل طرف حجته، أول صدام بين معتمد جمال وإدارة الزمالك بسبب فتوح

أكد إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق، أن هناك نية داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، لعودة الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، للمران الجماعي مع الفريق بعد انتهاء فترة إيقافهم.

تحول لشهر كابوس، أسماء وأسعار السلع الغذائية الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع الأول من ديسمبر

ارتفاع أسعار 16 سلعة غذائية خلال الأسبوع الاول من ديسمبر الجاري، أكدت شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار 3 منتجات غذائية أخرى تضاف إلى الـ 13 سلعة أعلنت الشركات المنتجه لهم ارتفاع أسعارهم خلال ديسمبر الجاري، ليصبح مجموع السلع التي ارتفعت أسعارها خلال الأسبوع الأول من ديسمبر نحو 16 سلعة.

خبأها في أماكن حساسة، ضبط 40 ساعة رولكس غالية الثمن مع راكب عربي بمطار القاهرة (صور)

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب عربي تهريب ٤٠ ساعة رولكس غالية الثمن أخفاها الراكب على جسده.

أحدهما احتفل بخطوبته منذ أسبوع، جنازة مهيبة لشقيقين لقيا مصرعهما في حادث بالشرقية (صور)

شيع أهالي قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، الساعات الماضية جثماني شقيقين توفيا في حادث سير مروع بنطاق المحافظة.

نوة قاسم ما بترحمش، شاهد شوارع وميادين الإسكندرية بعد موجة أمطار غير مسبوقة (صور)

شهدت ميادين وشوارع محافظة الإسكندرية انتشار برك وتجمعات لمياه الأمطار وذلك عقب هطول أمطار غزيرة وسط موجة من الطقس السيئ، وذلك تزامنا مع نوة قاسم، وسط وجود مسؤولي وتنفيذيي أحياء المحافظة في الشوارع لإزالة مياه الأمطار.

ممثل دولة الإمارات في مجلس الأمن: عدم صدور قرار بوقف النار يجعل المجلس معزولا

قال ممثل دولة الامارات في مجلس الامن، إنه في ظل التحذيرات الخطيرة بشأن الاوضاع في قطاع غزة، وعدم صدور قرار بوقف اطلاق النار فان المجلس بات معزولا عن ارض الواقع، مضيفا نتيجة التصويت المحبط لن تهبط من عزيمتنا.

أطباء بلا حدود: عدم تحرك مجلس الأمن يجعله "شريكا في المجزرة" في قطاع غزة

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن عدم تحرك مجلس الأمن الدولي حيال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، يجعله "شريكًا في المجزرة" في قطاع غزة.

ولعت، هاشتاج يهز تويتر بعد رقص مقاتل فلسطيني فرحا بتفجير دبابة إسرائيلية (فيديو)

تصدر هاشتاج ولعت موقع التدوينات القصيرة إكس “تويتر سابقًا”، بعد فرحة أحد مقاتلي سرايا القدس من تفجير دبابة.

بعد 3 أيام مفاوضات، الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق بشأن قانون ينظم الذكاء الاصطناعي

أعلن المفوض تييري بريتون أن الاتحاد الأوروبي، وافق على تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.

كارثة في مترو أنفاق كييف والحكومة تدعو إلى اجتماع طارئ اليوم (فيديو وصور)

اتهم رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميجال سلطات كييف بالتسبب في الكارثة التي شهدها مترو المدينة وإغلاق 6 محطات على الخط الأزرق بسبب الضغط وهبوط مسار أنفاق سكة حديد المترو وتدفق المياه.

حزب الله يعرض مشاهد من استهدافه ثكنة إسرائيلية وتدمير جزء منها (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه ثكنة متات التابعة للجيش الإسرائيلي وتدمير جزء منها عند الحدود الجنوبية.

أول تعليق من حماس على استخدام أمريكا حق "الفيتو" ضد مشروع وقف إطلاق النار في غزة

قال مسؤول كبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، إن الحركة تندد بقوة باستخدام الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية في قطاع غزة.

الأولمبية الفلسطينية: إسرائيل قتلت 47 لاعبا و17 فنيا وحولت الملاعب لمقابر جماعية

قالت اللجنة الأولمبية الفلسطينية، الجمعة، إن القوات الإسرائيلية قتلت 47 لاعبًا من مختلف الألعاب الجماعية والفردية، و17 فنيًّا وإداريًّا، كما سجلت 5 حالات اعتقال، والعديد من الإصابات الجسدية في المحافظات الجنوبية.

في سابقة تاريخية، الموافقة على علاجات لمرض "فقر الدم المنجلي"

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "إف دي إيه" على علاجين لـ مرض فقر الدم المنجلي والتي وصفت بأنها "تقدم كبير" و"خطوة تاريخية" بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.