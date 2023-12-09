استخفاف بالعالم، شاهد ماذا فعل مندوب أمريكا بالأمم المتحدة أثناء إلقاء مندوب فلسطين كلمته (فيديو)

أثار المندوب الأمريكي غضب رواد موقع التدوينات القصيرة إكس “تويتر سابقًا”، بعد تجاهله كلمة مندوب فلسطين بـ الأمم المتحدة عندما شرع في بالحديث.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام فلسطينية، مندوب أمريكا بالأمم المتحدة، يعبث في هاتفه عند بدء مندوب فلسطين بالأمم المتحدة بالحديث.

العدوان الإسرائيلي على غزة، وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إبراهيم خراشي أمس الجمعة: "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر المستشفيات وقتل المدنيين، ووضع كل حاجز ممكن أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة".

تغطية صحفية: متداول| المندوب الأمريكي يعبث في هاتفه عند بدء مندوب فلسطين بالأمم المتحدة بالحديث. pic.twitter.com/CtGns2PJOx — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 8, 2023



السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة يدعو مجلس الأمن لتأييد مشروع وقف إطلاق النار

ودعا إبراهيم خراشي خلال كلمته اليوم أمام جلسة مجلس الأمن التي تصوت على مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة: "إلى ضرورة الموافقة الفورية في مجلس الأمن على دعوة إسرائيل بوقف إطلاق النار".

Advertisements

وطالب إبراهيم الخراشي بضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.



وأكد السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة: "أن إسرائيل تستهدف إجبار أهالي غزة على مغادرة القطاع وجعل الحياة فيه مستحيلة".



وفي السياق ذاته ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمس الجمعة: "أخشى أن تكون نتائج التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة مدمرة للمنطقة ككل".

جوتيريش يحذر من سيناريو التهجير القسري لسكان غزة

وأضاف أنطونيو جوتيريش، خلال كلمته أمس الجمعة في جلسة مجلس الأمن التي تناقش وقف إطلاق النار في غزة: "أكثر من 130 من زملائي قتلوا خلال الحرب في غزة وهو أكبر نسبة خسارة في الأرواح تكبدتها المنظمات الأممية".



وطالب الأمين العام للأمم المتحدة اليوم، بزيادة المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.



أوضاع إنسانية مأساوية في قطاع غزة

وأكد جوتيريش: "أن عشرات الآلاف أصيبوا في قطاع غزة جراء القصف وهناك الكثيرون تحت أنقاض المباني التي هدمت بسبب العدوان الإسرائيلي".



وتابع: "85% من سكان قطاع غزة اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع والذي يستهدف البنية التحتية والمنازل".



وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته أمام مجلس الأمن إلى أن 97% من الأسر في شمال قطاع غزة لا يجدون الغذاء الكافي بسبب استمرار الحرب، وفي وقت سابق من اليوم طالب جيش الاحتلال سكان شمال قطاع غزة بإخلاء أماكن تواجدهم بسبب شدة المعارك مع المقاومة الفلسطينية.



وأفاد جيش الاحتلال باحتدام المعارك مع مقاتلي حركة حماس في قطاع غزة وتحديدًا في منطقة خان يونس وشمال القطاع.