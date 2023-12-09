كارثة في مترو أنفاق كييف والحكومة تدعو إلى اجتماع طارئ اليوم (فيديو وصور)

اتهم رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميجال سلطات كييف بالتسبب في الكارثة التي شهدها مترو المدينة وإغلاق 6 محطات على الخط الأزرق بسبب الضغط وهبوط مسار أنفاق سكة حديد المترو وتدفق المياه.

وكتب شميجال في قناته على "تلجرام": "إن لمترو كييف أهمية إستراتيجية مزدوجة - باعتباره شريان نقل وملجأ حيث يجد الآلاف من الناس فيه ملاذًا لهم".

💧 🇺🇦 The metro was flooded in Kiev pic.twitter.com/iU6lOQZIw6 — Sprinter (@Sprinter00001) December 8, 2023

كارثة في مترو أنفاق كييف والحكومة تدعو لاجتماع طارئ اليوم السبت

وأضاف: "بسبب سلوك وتقاعس سلطات المدينة، تبرز هناك تهديدات بحدوث فيضانات وتدمير لأنفاق الخط الأزرق في مترو العاصمة، وسيكون لذلك تأثير مباشر في سلامة سكان كييف".

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وعلى إثر ذلك، أمر شميجال بعقد اجتماع للجنة الحكومية للسلامة التكنولوجية والبيئية وحالات الطوارئ يوم السبت، يحضره العديد من المسؤولين.

وفي الوقت نفسه، قال شميجال إنه يتوقع أن يحضر عمدة كييف فيتالي كليتشكو هذا الاجتماع "مع تقرير مفصل"، وهو، بحسب وسائل الإعلام الأوكرانية، يتعارض مع رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي.

Station métro Kiev pic.twitter.com/yQzy3ppyCZ — Renaud Patrick (@RenaudPatrick9) December 8, 2023

وفي الوقت نفسه، لم يقم رئيس الوزراء بدعوة رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، سيرجي بوبكو، الذي عيَّنه زيلينسكي في هذا المنصب في أكتوبر 2022، إلى اجتماع اللجنة.

وقد أعلن مجلس مدينة كييف، يوم الجمعة 8 ديسمبر، إغلاق حركة القطارات بين 6 محطات مترو لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 9 ديسمبر بسبب حدوث هبوط في الأنفاق.

وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن هذه المحطات أُغلقت بسبب انخفاض ضغط النفق الذي بدأت المياه تتدفق إليه.